Cronograma de Pago de Pensión del IVSS Agosto 2022, Archivo

ACTUALIZACIÓN 01 DE AGOSTO DE 2022 PUEDE CONSULTAR HACIENDO CLICK AQUÍ LA LISTA DE BONOS DE LA PATRIA QUE HAN RECIBIDO AUMENTOS A PARTIR DE ESTE 01 DE AGOSTO DE 2022. ACTUALIZACIÓN 05/08/2022 SE ESPERA EL PAGO DE LA PENSIÓN PARA LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 CUALQUIER CAMBIO EN LA PRECISIÓN DE LA FECHA LA IREMOS ANUNCIANDO COMO SIEMPRE. FECHAS PROBABLES Y FAVORABLES PARA EL PAGO 18,19 Y 22 MONTO A COBRAR… BS. 130, PARA LA FECHA ES EQUIVALENTE A $ 22,45 DE ACUERDO AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. Cómo lo publicamos en el Calendario Bancario para 2022, que pueden consultar aquí, el día 15 es feriado bancario. ACTUALIZACIÓN 06/08/2022 SE ESPERA EL PAGO DE LA PENSIÓN PARA LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 ACTUALIZACIÓN 07/08/2022 SE ESPERA EL PAGO DE LA PENSIÓN PARA LA SEMANA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DE 2022 Esta información puede variar, ya que aun el día 19 no habrá pasado un mes del último pago, por lo que debemos estar pendientes de las actualizaciones, ya que como dijimos puede que el pago también sea liberado el 22. ACTUALIZACIÓN 07/08/2022 Atención.. Para esta semana no se espera pago de pensiones.

ACTUALIZACIÓN 12/08/2022 Buenos días, Hoy no hay pago de la pensión. Se espera para finales de la semana que viene, con una leve probabilidad porque aun el viernes que viene no se habrán cumplido los 30 días desde el último pago y ese es el ciclo que debemos tener primero en cuenta. Los 30 días se cumplen el 21 pero cómo el 21 es domingo debemos esperar el pago el día 22 que no es bancario. Si el IVSS decide que sea el 19, lo estaremos informando como siempre en nuestra actualizaciones. ACTUALIZACIÓN 17/08/2022 Mantenemos la misma información, hay posibilidad de pago el día Viernes 19 de no ser así sería el Lunes 22. Monto a Cobrar : Bs. 130 Lamentablemente no hay aumento para este mes. ACTUALIZACIÓN 18/08/2022 Buenos días, como siempre vamos a seguir la misma dinámica: Actualizaciones diarias si hay información.

MONTO A COBRAR… BS. 130, PARA LA FECHA ES EQUIVALENTE A $ 21,75 DE ACUERDO AL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. ACTUALIZACIÓN 19/08/2022 7.56am Mantenemos la misma información, hay mucha posibilidad de pago hoy Viernes 19 de no ser así sería el Lunes 22, no podemos dar esto por confirmado como siempre porque recién erogaron el pago del bono vacacional para educadores y esas cosas retrasan, vamos a esperar como se desenvuelve el día y estaremos actualizando. Monto a Cobrar : Bs. 130 Lamentablemente no hay aumento para este mes. ACTUALIZACIÓN 19/08/2022 10.57am CONFIRMADO PAGO DE LA PENSIÓN DE SEPTIEMBRE QUE SE PAGA EN AGOSTO PARA EL DÍA LUNES 22 DE AGOSTO DE 2022, COMO LO INDICAMOS A PRINCIPIOS DE ESTE MES DE AGOSTO DE 2022, LA PENSIÓN PODRÍA SER PAGADA HOY 19 O SINO EL LUNES 22, DESDE EL DÍA 07 DE AGOSTO DIJIMOS QUE EL PAGO PODRÍA SER LIBERADO EL DÍA 22