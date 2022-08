Listado de Aumentos de Bonos de la Patria en Agosto de 2022

CARACAS, VENEZUELA.- A partir del 1ero de Agosto de 2022 los Bonos de la Patria serán aumentados de acuerdo a la orden ejecutiva emitida para ello.

El incremento es válido para todos los bonos como Hogares de la Patria, Parto Humanizado, Lactancia Materna, José Gregorio Hernández y otros; y regirá a partir de este 1 de agosto de 2022.

Los nuevos montos quedan así:

Hogares de la Patria:

1 integrante 11,602.

2 integrantes 14,503.

3 integrantes 21,804

4 integrantes 29,005.

5 integrantes 36,306.

6 o más integrantes 43,50

El Bono de Economía Familiar y el Bono 100% Escolaridad se continuarán entregando como complemento a Hogares de la Patria. El primero respaldando aquellos que por su composición familiar o situación particular así lo requieran, tendrá un monto de Bs. 14,50 y, en el caso de escolaridad para los hogares con un niño o niña en edad escolar se suman Bs. 14,50 y en caso de tener dos o más estudiantes en el hogar Bs. 11,60 por cada uno.

Los demás programas Programa Agosto 2022:

Parto Humanizado 29,00

Lactancia Materna 29,00

José Gregorio Hernández 21,80