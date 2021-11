Calendario de feriados bancarios en Venezuela para 2022

Sudeban ha publicado recientemente el calendario de feriados bancarios en Venezuela para 2022, lo tenemos a continuacion.

Recordemos que un feriado bancario en Venezuela puede ser un día de fiesta nacional o un día de celebración o conmemoración que los empleados bancarios asumieran de acuerdo a sus compromisos sindicales y beneficios contractuales, de acuerdo a la ley bancaria respectiva, esta lista de feriados se describe en el articulo 68 del Reglamento con Fuerza y Rango de Ley de las Instituciones del Sector bancario.

Resumen de los feriados bancarios en Venezuela para 2022.

Enero 2022, 3 feriados.

El sábado 1° de enero.

Lunes 10 de enero.

Lunes 17 en conmemoración del «Día de la Divina Pastora».

Febrero 2022

El 28 de febrero también será bancario

Marzo 2022

El 1° de marzo se iniciará el carnaval

Abril 2022

En abril el jueves 14 y viernes serán días santos.

Mayo 2022

El lunes 30 de mayo se celebrará la «Ascensión del señor”

Junio 2022

13 de junio el Día de San Antonio y el 20 de junio «Corpus Christi».

Julio 2022

El lunes 4 de julio la banca celebrará el Día de San Pedro y San Pablo.

Octubre 2022

El 24 de octubre será feriado bancario por Día del Dr. José Gregorio Hernández

Lunes 31 de octubre por el Día de los santos

Noviembre 2022

Lunes 21 de noviembre los bancos no abrirán sus puertas por el feriado de «Día de la Virgen María del Rosario de Chiquinquirá».

Lunes 12 de diciembre por el «Día de la Inmaculada Concepción».

