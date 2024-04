Cronograma de pago de pensiones y bono de guerra Actualización LUNES 22 DE ABRIL DE 2024

El salario mínimo no ha sido aumentado y no se tiene información de una modificación próxima.

y no se tiene información de una modificación próxima. Los bonos con el monto actualizado por decreto no se pagarán con retroactivo.

Dicho esto pasamos a la actualización de hoy:

¿Cómo será el proceso de pago del bono de Guerra para activos, jubilados y pensionados?

La asignación del bono de guerra se realiza en tres fases de la siguiente forma:





Fase 1:

Empleados públicos activos:

ESTATUS: PAGADO DE ACUERDO A COMO LO INDICAMOS LA SEMANA PASADA

El monto DEPOSITADO FUE de 2.170 bolívares, que equivalen a 59,79 dólares, calculados al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV), el cual se cotizó este lunes en 36,29 bolívares.

FECHA DE INICIO DE PAGO: LUNES 15 DE ABRIL DE 2024

EL MES PASADO HUBO UN CRÉDITO EN EL MONEDERO PATRIA por Bs 2.170,00 Bs. UN EQUIVALENTE A $59,75 A LA TASA DEL BCV DEL DÍA DE DÍA.

Fase 2:

Empleados públicos jubilados:

ESTATUS: PAGADO

COMO INDICAMOS PREVIAMENTE SE HIZO EL DEPOSITO EL MIÉRCOLES 17 DE ABRIL.

POR UN CRÉDITO EN EL MONEDERO PATRIA DE Bs 2.530, 00 Bs.

Fase 3:

BONO DE GUERRA Pensionados IVSS:

ESTATUS: (PENDIENTE DE PAGO) , SE ESPERA UN CRÉDITO EN MONEDERO PATRIA por Bs 905,00 PARA HOY LUNES 22 DE ABRIL JUNTO CON EL DEPOSITO DE LA PENSIÓN COMO LO HEMOS INDICADO PREVIAMENTE EN ESTE CRONOGRAMA.

¿Cómo será el proceso de pago de la pensión del bono de guerra para pensionados del IVSS y pensión?

LA PENSIÓN ESTÁ PROGRAMADA PARA PAGARSE EL DÍA VIERNES 19 O EL LUNES 22 DE 2024 , SE ESPERA LA CONFIRMACIÓN OFICIAL EN EL TRANCURSO DEL DÍA DE HOY.

El pago de la pensión será realizado hasta ahora a Bs. 130 de acuerdo al salario mínimo vigente y no hay aumento este mes.

El Bono de Guerra será pagado junto con la pensión y de forma progresiva.

PAGOS DE ACUERDO A LA EDAD





¿Cuando será el monto de la pensión?

Hasta la fecha de mantiene en Bs. 130 pero el bono de guerra sube por lo que recomendamos consultar aquí el monto estimado a cobrar este mes.



¿Cuando será el monto del bono de guerra para pensionados del IVSS y amor mayor?

El monto depositado este mes fue de Bs.905 un monto similar al que habíamos pronosticado de Bs. 904,76 Bs equivalentes a $25 (se calcula el cambio al emitirse la orden de pago en días previos) .

Click aquí para ir al cronograma principal



