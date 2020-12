Cronograma de pagos de Pensiones en España, Diciembre 2020

Las fechas de pago de pensiones en España, son variadas, depende de cada banco , recordemos que el pensionista elige donde quiere que le sea depositada son pensión al momento de hacer la solicitud, de acuerdo a las normas del Seguro Social Español. Por lo general la mayoría de los bancos abona las pensiones alrededor del día 25 de cada mes, pero este mes es festivo así que algunos lo harán de acuerdo a su agenda.

Cronograma de pagos de Pensiones en España:

ENTIDAD BANCARIA FECHA DE PAGO CaixaBank 23 DE DICIEMBRE Santander 23 DE DICIEMBRE Unicaja 23 DE DICIEMBRE Sabadell 24 DE DICIEMBRE Bankinter 24 DE DICIEMBRE Bankia 25 de DICIEMBRE ING 25 de DICIEMBRE IBERCAJA 25 de DICIEMBRE BBVA 25 de DICIEMBRE CAJAMAR 25 de DICIEMBRE CAJA DE INGENIEROS 25 de DICIEMBRE ABANCA 25 o 26 de DICIEMBRE

