El bono especial de guerra económico se depositará en el monedero de la aplicación del sistema Patria.gob.ve, a continuación los detalles.

Cronograma de Pagos del Bono de Guerra Económica Febrero 2021

Monto a cobrar: 2.875.000

Fecha de pago: desde el 10 de Febrero al 13 de Febrero.

Día Fecha Edades Miercoles 10/02/2021 100 a 85 años Jueves 11/02/2021 84 a 75 años Viernes 12/02/2021 74 a 65 años Sábado 13/02/2021 64 a 25 años

