¿Cuáles son los empleos mejor pagados en Venezuela en 2023?

En este artículo te mostramos 3 opciones que te pueden interesar si quieres mejorar tus ingresos y tu calidad de vida. Estos son los empleos que más demanda y mejor remuneración tienen en el país:

Ingeniero de software: Es el profesional que diseña, desarrolla, prueba y mantiene los sistemas informáticos que permiten el funcionamiento de diversas aplicaciones y servicios digitales. El salario promedio de un ingeniero de software en Venezuela pasa de los $1200 dolares americanos mensuales.

Ingeniero petrolero: este es uno de los sectores más importantes de la economía venezolana y por eso los profesionales que se dedican a él tienen un salario muy competitivo. Un ingeniero petrolero se encarga de diseñar, planificar y supervisar la explotación y el transporte de los hidrocarburos. El salario promedio de un ingeniero petrolero en Venezuela es de unos 500 dólares al mes pero este es un salario básico para un recién graduado, en todo caso también percibe otros beneficios que sube a mas de $1000 mensuales su ingreso. Para los profesionales en esta area con experiencia los sueldos están entre los $2000 y los $5000 mensuales dependiendo el nivel en la organización.

Médico: la salud es un bien muy preciado y por eso los médicos son muy valorados en Venezuela. Un médico se ocupa de diagnosticar, tratar y prevenir las enfermedades y lesiones de las personas. El salario promedio de un médico en Venezuela es de unos 400 dólares al mes, pero esto es un sueldo mínimo básico, un especialista cobra a partir de $20 dólares por una consulta de 45 min y una intervención quirúrgica ambulatoria está alrededor de $1000 de las cuales el médico puede hacer varias en un mes.

Profesor universitario: la educación es otro factor clave para el desarrollo del país y por eso los profesores universitarios tienen una buena remuneración. Un profesor universitario se dedica a impartir clases, investigar y orientar a los estudiantes en su formación académica. El salario promedio de un profesor universitario en Venezuela (universidad privada) es de unos 300 dólares al mes pero este es un sueldo básico para un profesional que trabaja en una sola institución, los educadores venezolanos se han reinventado, ahora trabajan como tutores a distancia en diversas plataformas que les remiten ingresos en dolares americanos pagados por horas de acuerdo a su nivel educativo y conocimiento del idioma inglés.

El mejoramiento de las conexiones de internet en Venezuela ha propulsado el trabajo a distancia de manera tal que los profesionales venezolanos compitan con los de Estados Unidos y Europa en todos los campos.

La conexión a internet básica en Venezuela tiene una velocidad de 50Mbps por un costo de $25 con tráfico ilimitado con esto el trabajador puede hacer fácilmente video llamadas para reuniones sin problemas,pero algunos proveedores ofrecen hasta 1.5 Gbps que es una velocidad del primer mundo, ofreciendose en las principales ciudades como Caracas, Maracaibo, Valencia y Maracay.

Estos son solo algunos ejemplos de los empleos mejor pagados en Venezuela, pero hay muchos más que puedes explorar si quieres mejorar tu situación laboral. Recuerda que para acceder a estos empleos necesitas tener una buena preparación, experiencia y capacidad de adaptación.

¡Esperamos que este artículo te haya sido útil y te animamos a seguir buscando información sobre el mercado laboral venezolano!

