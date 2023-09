¿Cuándo pagan el Bono de Guerra Septiembre 2023 para pensionados por edades?

¿Cuándo pagan el Bono de Guerra de SEPTIEMBRE 2023 para pensionados de edades entre 85 y 100 años? El bono de guerra es una asignación progresiva en el sistema patria por lo que se establece un cronograma de desembolso.

¿Cuándo se cobra el bono de guerra económica?

¿Cuándo pagan el Bono de Guerra de SEPTIEMBRE 2023 para pensionados de edades entre 18 y 64 años?

¿Cuándo pagan el Bono de Guerra de SEPTIEMBRE 2023 para pensionados de edades entre 65 y 74 años?

¿Cuándo pagan el Bono de Guerra de SEPTIEMBRE 2023 para pensionados de edades entre 75 y 84 años?

Es importante estar atentos, ya que estos bonos se asignan progresivamente y tienen una fecha de culminación ya que la plataforma Patria asigna diversos tipos de bonos algunos se asignan en paralelo y otros bonos solo se liberan al finalizar la asignación del anterior.

¿Quiénes cobran el bono de guerra en 2 023?

Cobran pensionados por vejez, incapacidad y sobrevivientes IVSS y pensionados Amor Mayor

¿Cuál es el monto a cobrar del bono de guerra económica?

El mes pasado se cobró Bs. 630 a partir de este mes podría haber un nuevo ajuste del bono de guerra de acuerdo a la Tasa del BCV . (click aquí para ver el monto definitivo a cobrar este mes)

¿Si soy jubilado del IVSS y de la administración pública me tocan 2 bonos de guerra?

El Bono de guerra es uno solo por persona.

¿Qué tengo que hacer para que el bono me llegue?

Si ha tenido problemas para recibir los bonos lea la siguiente guía que hemos preparado para ustedes.

¿Hay alguna acción especial que deba hacer para recibir el bono?

Las personas que hayan salido seleccionadas para cobrar el subsidio recibirán un mensaje de texto en su teléfono móvil por parte del número corto 3532 del Sistema Patria.

De igual manera, es posible comprobar esto a través de la misma Plataforma. Debe entrar en la plataforma Patria y aceptarlo para poder recibirlo.

