Listado de bonos de la Patria que se pagarán en Agosto 2023, Son 25 bonos..

Tasa BCV/Hoy 31,36 Bonos En Bs En $ Hogares de la Patria Bs.72,00 a Bs.270,00 2,30 Economía Familiar (1era. semana) 90 2,87 100% Escolaridad 90 2,87 Dr. José Gregorio Hernández 135 4,31 Lactancia Materna 180 5,74 Parto Humanizado 180 5,74 100% Amor Mayor (Pensiones) 130 4,15 Premios a tuiteros (1era. semana) Bs.45,00 a Bs.90,00 Premios a tuiteros (2da. semana) Bs.45,00 a Bs.90,00 Premios a tuiteros (3era. semana) Bs.45,00 a Bs.90,00 Premios a tuiteros (4ta. semana) Bs.45,00 a Bs.90,00 Guerra Económica (Activos-Administración pública) 850 27,11 Guerra Económica (Jubilados-Administración pública) 1390 44,33 Guerra Económica (Pensionados) 565 18,02 Bono Enseñanza Media 105 3,35 Beca Universitaria 157,5 5,02 Estipendio Chamba Juvenil 157,5 5,02 Estipendio Somos Venezuela 157,5 5,02 Bono Especial de Corresponsabilidad y Formación Bs.1.400,00 a Bs.8.400,00 1er. Bono Especial 120 3,83 2do. Bono Especial 120 3,83 Economía Familiar (Última semana) 90 2,87 El Buen Pastor 420 13,39 Cultores Populares 396 12,63 Promotoras del Parto Humanizado 168 5,36