¿Cuando van a pagar la pensión? Reporte actualizado para hoy jueves 09 de febrero de 2023

NotiActual.com tiene más de una década publicando actualizaciones diarias sobre el pago de las pensiones del seguro social IVSS en Venezuela, los bonos sociales entregados a través del carnet de la patria y el sistema patria, retroactivos y aguinaldos correspondientes y respectivamente ganados a través de años de cotizaciones por los trabajadores aportadas al sistema venezolano de seguridad social.

Por todo esto estamos haciendo actualizaciones diarias de la información respectiva de cada beneficio social que el beneficiario puede consultar rápidamente a través de nuestro enlace corto:

NOTIACTUAL.COM/PENSION

Desde allí puede acceder rápidamente a las últimas actualizaciones, comentarios de atención rápida de nuestro equipo de redactores, comentarios aclaratorios de la comunidad de pensionados, podrá saber si su entidad bancaria ya ha depositado y cuanto para ir directamente a pasar por taquilla sin perder tiempo.

Este reporte ha sido publicado y actualizado a las

El 09/02/2023 a las 10:35 AM