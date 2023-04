¿Cuanto gana mensualmente un venezolano que emigra a España?

Si eres venezolano y quieres emigrar a España en busca de mejores oportunidades laborales y de vida, es posible que te preguntes cuánto puedes ganar mensualmente como empleado en este país. La respuesta dependerá de varios factores, como el tipo de visado que obtengas, la profesión que ejerzas, el sector en el que trabajes y la ciudad donde residas.

En primer lugar, debes saber que para trabajar legalmente en España necesitas obtener un permiso de residencia y trabajo, el cual puedes solicitar desde Venezuela o desde España, dependiendo de tu situación. Existen diferentes tipos de visados, según el tipo de trabajo que vayas a realizar, tu cualificación profesional, tu vínculo familiar con algún ciudadano español o tu capacidad económica. Algunos de los visados más comunes son:

Visado de residencia y trabajo por cuenta ajena: se trata de un visado en virtud del cual obtienes un permiso de residencia y trabajo para trabajar por cuenta ajena, es decir, para una empresa o empleador. El requisito principal es tener un contrato de trabajo firmado por un empleador en España y por ti. Este visado se debe solicitar desde Venezuela, salvo que te encuentres en España en situación regular (por ejemplo, como estudiante o turista) y puedas cambiar tu estatus migratorio.

Visado de residencia y trabajo de profesionales altamente cualificados: este visado está dirigido a aquellas personas que tengan una oferta de empleo altamente cualificado, lo que implica que dicho puesto de trabajo esté recogido en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura y que, además, la persona posea la capacitación exigida para el ejercicio de la profesión. Este visado se puede solicitar desde Venezuela o desde España, siempre que se cumplan los requisitos.

– Visado de residencia temporal por reagrupación familiar: este visado es una opción para aquellas personas que cuenten con un familiar residiendo en España, ya sea un cónyuge, un hijo menor de edad o un ascendiente a cargo. El familiar residente debe tener una autorización de residencia vigente y demostrar que cuenta con recursos suficientes para mantener a su familia.

Visado de residencia no lucrativa: este visado permite residir en España sin realizar ninguna actividad laboral o profesional. El requisito principal es demostrar que se dispone de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de estancia y retorno, así como los de los familiares a cargo. La cantidad mínima exigida es el 400% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que en 2022 equivale a 2.151,36 euros mensuales.

Solicitud de asilo: esta es una opción para aquellas personas que huyen de su país por motivos de persecución o violación grave de derechos humanos. Al solicitar asilo en España, se obtiene una autorización provisional para residir y trabajar en el país mientras se tramita la solicitud. Sin embargo, este proceso es muy largo y las resoluciones no suelen ser favorables para los venezolanos.

Una vez que tengas tu permiso de residencia y trabajo en vigor, podrás acceder al mercado laboral español con los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos españoles. El salario mínimo interprofesional (SMI) en España para 2022 es de 965 euros brutos mensuales por 14 pagas al año (o 1.130 euros por 12 pagas). Esto significa que ningún trabajador puede cobrar menos de esta cantidad por realizar una jornada completa de 40 horas semanales.

No obstante, el salario medio en España varía según la profesión, el sector, la experiencia y la ubicación geográfica. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el salario medio anual en España en 2020 fue de 24.395 euros brutos (1.742 euros brutos mensuales por 14 pagas). Sin embargo, hay grandes diferencias entre las comunidades autónomas.

