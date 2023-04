Países de Europa que permite emigrar legalmene a los Venezolanos

Si eres venezolano y quieres emigrar a Europa, es importante que conozcas los requisitos y las opciones que tienes para hacerlo legalmente. No todos los países europeos aceptan a los migrantes venezolanos de la misma manera, y algunos tienen condiciones especiales que debes cumplir. En este artículo te explicaremos cuáles son los países de Europa que aceptan migrantes venezolanos legalmente y qué debes hacer para obtener un permiso de residencia o trabajo.

Los países de Europa que forman parte del espacio Schengen son los que ofrecen más facilidades a los venezolanos para viajar y permanecer por un tiempo limitado. El espacio Schengen es un acuerdo entre 26 países europeos que permite la libre circulación de personas sin controles fronterizos. Estos países son: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Para viajar a estos países desde Venezuela solo necesitas tener un pasaporte válido por al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del espacio Schengen. No necesitas visa ni ningún otro documento adicional.

Sin embargo, esto solo te permite permanecer como turista o visitante por un máximo de 90 días dentro de un período de 180 días. Si quieres quedarte más tiempo o trabajar en alguno de estos países, debes solicitar un permiso específico según el país y el motivo de tu estancia.

Algunos países del espacio Schengen tienen convenios especiales con Venezuela que facilitan la obtención de

permisos de residencia o trabajo para los venezolanos. Por ejemplo:

España:

Los venezolanos pueden solicitar la nacionalidad española por residencia después de dos años de vivir

legalmente en España. También pueden solicitar una autorización de residencia temporal por razones humanitarias si no pueden regresar a Venezuela por motivos políticos o sociales. Además, los descendientes directos de

españoles pueden obtener la nacionalidad española por opción.

Portugal:

Los venezolanos pueden solicitar una visa especial para emprendedores o inversores que quieran crear

o participar en un negocio en Portugal. También pueden solicitar una visa humanitaria si demuestran

Países de Europa que permite emigrar legalmene a los Venezolanos was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción sin autorización, si este contenido se visualiza en un sitio web diferente a Notiactual.com sin la debida prueba de autorización estaría infriendo derechos de autor del propietario.