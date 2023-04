¿Cuanto puede ganar mensualmente un venezolano que emigra a Italia?

¿Estás pensando en emigrar a Italia y quieres saber cuánto puedes ganar como empleado? En este artículo te contamos algunos datos que te pueden ayudar a tener una idea del nivel de vida y el salario promedio en este país europeo.

Según el portal Numbeo, el costo de vida en Italia es un 17% más alto que en Venezuela, pero el poder adquisitivo es un 140% mayor. Esto significa que, aunque los precios son más elevados, también lo son los ingresos y la capacidad de ahorro.

El salario mínimo en Italia no está establecido por ley, sino que se negocia entre los sindicatos y las empresas según el sector y la región.

Sin embargo, se estima que el salario medio neto (después de impuestos) es de unos 1.500 euros al mes, lo que equivale a unos 1.800 dólares.

Por supuesto, esta cifra puede variar mucho dependiendo de la profesión, la experiencia, la cualificación y la ciudad donde se trabaje.

Por ejemplo, según el portal Glassdoor, un ingeniero informático gana en promedio unos 2.300 euros al mes, mientras que un camarero gana unos 900 euros.

Además, hay que tener en cuenta que el costo de vida también cambia según la zona.

Por ejemplo, vivir en Roma o Milán es mucho más caro que en otras ciudades más pequeñas o rurales. Según Numbeo, el alquiler de un apartamento de una habitación en el centro de Roma cuesta unos 800 euros al mes, mientras que en Bolonia cuesta unos 500 euros.

En conclusión, emigrar a Italia puede ser una buena opción para mejorar la calidad de vida y las oportunidades laborales, siempre que se tenga una buena preparación y se adapte a la cultura y el idioma del país. Sin embargo, también hay que ser realista y tener en cuenta los gastos y los impuestos que conlleva vivir en Europa.

