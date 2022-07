Cuatrimotos para niños: ¿qué tomar en cuenta si quiero regalar una?

Para niños aventureros por naturaleza y que tienen curiosidad por explorar, recibir cuatrimotos de regalo puede ser uno de los mejores recuerdos que tendrán de su infancia. Pero, como papás ¿qué tienes que tomar en cuenta al comprarla? No todos los vehículos son iguales y según el tamaño, velocidad y potencia pueden ser para niños o adultos.

Las cuatrimotos deben de ser regalos pensados para niños de tres años en adelante, que sean seguros de sí mismos y logren el control del vehículo. Lo primero es enseñarles a conducirlo.

¡Ojo! Antes de comprarla piensa que los pequeños deben estar bajo supervisión todo el tiempo que las usen. Evitar accidentes es tu responsabilidad como adulto. Además, es recomendable que los niños utilicen casco protector y rodilleras para evitar lesiones.

Estos vehículos cuentan con una batería y cargador necesarios para su movilidad. Las especificaciones del modelo deben indicar el tiempo en el que completan su carga. Al tratarse de un regalo, piensa en las horas de felicidad y aventuras que les traerán.

3 aspectos a tomar en cuenta al elegir cuatrimotos para niños

1.Velocidad

Las cuatrimotos para niños de 3 a 5 años de edad no deben superar los 5 kilómetros por hora de velocidad. En caso de niños de 7 a 9 años, la velocidad puede llegar hasta los 8 kilómetros por hora.

Es importante que enseñes a los pequeños a avanzar a velocidades que no los pongan en riesgo. Una enseñanza importante también será cómo utilizar la reversa.

2.Tamaño

Existen distintos tamaños de cuatrimotos para niños y la velocidad está muy relacionada a este aspecto. A mayor tamaño, más potencia y, por ende, más rapidez para avanzar.

Aquellas que no superan los 80 centímetros de altura son las cuatrimotos ideales para niños. Esto es porque no son muy grandes o pesadas, y los niños podrán maniobrarlas con confianza.

3.Seguridad

El tipo de llantas que tengan las cuatrimotos le darán mayor estabilidad. Mientras que algunos modelos optan por neumáticos tipo sport, otros son más rígidos.

El manubrio es otro de los aspectos a considerar. En esa zona vendrán los controles que permitirán al vehículo avanzar o retroceder, los cuales deben poder diferenciarse con facilidad por los niños.

Algunas de las cuatrimotos para niños emiten luces y sonidos. Ya sea en el parque o en una explanada, puedes estar listo para disfrutar con tus pequeños un día de aventuras.

¿Cómo escoger cuatrimotos para adolescentes y adultos?

Si en casa tienes adolescentes o simplemente quieres una cuatrimoto para compartir la tarde con tus pequeños, debes conocer cuáles son las diferencias a tomar en cuenta.

A simple vista la diferencia de tamaño es considerable, así como la potencia. Debido a que se puede alcanzar velocidades de hasta 25 kilómetros por hora, ya integran frenos delanteros y traseros.

Son útiles para paseos en montaña o por zonas empedradas, ya que el dibujo de los neumáticos te dará la estabilidad que necesitas. En caso de darles uso nocturno, puedes favorecerte de las luces frontales.

Otro de los aspectos a considerar es la fuente de movilidad. Algunos de los modelos de vehículos todo terreno para adultos cuentan con un tanque para gasolina con capacidad de 5 litros. Si estás pensando en regalarle una cuatrimoto a tus hijos adolescentes, puedes considerar los modelos que funcionan con batería.

Además, no se puede dejar de lado el costo, que es la diferencia más notable entre las cuatrimotos para niños y las de adultos. En el segundo caso, se trata de invertir en un vehículo.

Piensa que una cuatrimoto es un regalo disfrutable a largo plazo. Si cuidas de la batería y las condiciones del vehículo, te puede durar muchos años. Ya sea para niños o adultos, darle mantenimiento constante hará que se mantenga en óptimas condiciones.

Si quieres explorar tu lado aventurero, infórmate sobre las características del modelo que más te guste. No olvides preguntar por la garantía y ¡a rodar!