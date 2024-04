Cuidado! Estos son los efectos de tomar demasiado Acetaminofen o paracetamol

Efectos de tomar demasiado Acetaminofen (paracetamol)

Tomar demasiado acetaminofeno puede ser peligroso e incluso mortal. El acetaminofeno es un analgésico y antipirético común que se encuentra en muchos medicamentos de venta libre y recetados, como Tylenol, NyQuil y DayQuil. Si bien es seguro cuando se toma en las dosis recomendadas, una sobredosis puede dañar gravemente el hígado e incluso provocar la muerte.

Síntomas de una sobredosis de acetaminofeno:

Los síntomas de una sobredosis de acetaminofeno pueden no aparecer de inmediato, a veces pueden tardar hasta 24 horas en manifestarse.

Los primeros síntomas pueden incluir: Náuseas Vómitos Dolor abdominal Pérdida de apetito

En casos más severos, los síntomas pueden incluir: Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos) Orina oscura Fatiga Confusión Sangrado Coma



¿Qué hacer si toma demasiado acetaminofeno?

Busque atención médica inmediata, incluso si no tiene ningún síntoma.

No espere a que aparezcan los síntomas. La detección y el tratamiento tempranos son cruciales para prevenir daños hepáticos graves.

La detección y el tratamiento tempranos son cruciales para prevenir daños hepáticos graves. Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

Lleve consigo todos los medicamentos que haya tomado, incluso los medicamentos de venta libre y los suplementos.

Informe al médico o personal de emergencias sobre la cantidad de acetaminofeno que tomó y cuándo lo tomó.

Prevención de una sobredosis de acetaminofeno:

Siga cuidadosamente las instrucciones de la etiqueta. No tome más de la dosis recomendada.

No tome más de la dosis recomendada. No tome más de un medicamento que contenga acetaminofeno al mismo tiempo.

Lea atentamente las etiquetas de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos de venta libre y los suplementos. Algunos medicamentos pueden contener acetaminofeno además de otros ingredientes.

Algunos medicamentos pueden contener acetaminofeno además de otros ingredientes. Si tiene alguna duda sobre la cantidad de acetaminofeno que debe tomar, hable con su médico o farmacéutico.

Tenga cuidado al dar acetaminofeno a niños. Use un dispositivo de medición adecuado para asegurarse de administrar la dosis correcta.

Es importante recordar que el acetaminofeno es un medicamento seguro cuando se usa según las indicaciones. Sin embargo, es crucial seguir las instrucciones de dosificación cuidadosamente y ser consciente de los riesgos de una sobredosis.

Recursos adicionales:

