“Dance On Venezuela” inició su cuenta regresiva

El concurso de baile On Line comenzó a presentar a sus participantes, y el resultado final será anunciado este próximo 2 de noviembre…

“Dance On Venezuela” (Bailar en Venezuela) anunció su primera edición a finales del mes de septiembre, y durante un mes de evaluación y casting, ya comenzaron a presentar la lista de participantes que buscan ocupar la primera posición de este reto virtual.

Un centenar de competidores se dieron cita a este llamado y a través de un vídeo cuya duración oscila en el minuto y medio de exposición, cada participante será juzgado por vía digital en donde el reto principal será reunir la mayor cantidad de votos por parte de la audiencia.

“Dance On Venezuela” también contará con la evaluación profesional de Himarú Espin y Víctor Hugo Pernía, figuras que fueron seleccionadas para encabezar la mesa de calificación. De igual modo, el equipo de producción tendrá su voto especial, y es que Yorvin David Mijares y Brian Urea (Directivos del proyecto) darán su visto bueno en esta primera edición del proyecto.

La competencia busca destacar las destrezas y habilidades de la danza a través de la puesta en escena de diversos bailarines los cuales se postularon a través del llamado a casting que sus organizadores habilitaron a través de la cuenta de Instagram: @danceon.ve

Yorvin y Brian notificaron lo siguiente: “… somos una competencia de baile nacional e internacional que se estrena en la plataforma digital… En nuestra primera edición el género que queremos destacar será el comercial… Nuestro reto es motivar a los amantes de la danza para que presenten su talento a través del baile en un formato que se adapta a los nuevos tiempos”.

“Dance On Venezuela” comenzó a recibir el material audiovisual de los interesados el pasado 18 de octubre, y el día 30 del mismo mes, cerrarán los accesos de postulación, ya que el anuncio del ganador de esta competencia se programó para el próximo 2 de noviembre a través de la cuenta de Instagram de la organización.

Para mayor información pueden seguir las siguientes direcciones: @danceon.ve @himaruespin @vicopernia @brianurea y @yorvindavid

Jefe de prensa: @jheirod

