Turismo en el Parque Nacional Mochima

Problemas tenemos todos, pero que no sea causa que te impida a conocer los destinos más bellos y encantadores de nuestro país. Es por eso que Noticia al Día te trae unos de los lugares más visitados en el oriente de Venezuela,Parque Nacional Mochima.

Situado entre los estados Anzoátegui y Sucre es declarado parque nacional en el año 1973. En ella se observa diferentes tipos de vegetación que predominan en sus alrededores e islas. Arbustos, cactus, helechos, manglares y orquídeas le dan vida a este mágico lugar.

Su fauna es muy variada, puedes observar diferentes tipos de animales: como el conejo, serpientes, iguanas, babillas, camaleones, venados, entre otros, pero lo más destacados son las tortugas marinas que vienen a depositar sus huevos, los delfines que se pueden observar como juegan a lo lejos y las ballena arenquera, que es todo un espectáculo cuando hace acto de presencia.

A lo lejos puedes observar las islas que la conforman. Un viajecito en lancha pueden llevarte a vivir una experiencia, si la suerte está de tu lado podrás en contraste con un delfín.

Sus cálidas y cristalinas playas la hacen únicas en toda Venezuela. Los lugareños son especialista en acogida y cordialidad a los visitantes; al llegar a la playa encontraras vendedores de tripa de perlas, pata e´ cabra (pepitonas), lo que se conoce rompe colchón y los diferentes restaurantes ofrecen servicios de pescado en sus diferentes presentaciones como frito o en sopa o las deliciosas empanadas de cazón.

Al norte, en la línea del horizonte, no podrás creer lo que tus ojos verán cuando la tarde naranja se complementa con el cristalino azul de sus aguas. Solo segundos tienes para observar la maravillosa puesta del sol por lo que es recomendable tener en ese momento a ese alguien especial para revivir ese amor.

Sin duda alguna, visitar Mochima es enamorarse de Venezuela, es explorar la belleza natural que tiene nuestro país; atrévete a vivir un momento de tranquilidad y conoce el Parque NacionalMochima.