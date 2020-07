Este bizcocho de limón , no es el clásico, el de yogur de limón. Es un bizcocho con mucho más sabor a limón, ya que usamos el jugo y además va remojado con un almíbar de limón que le da una jugosidad y un sabor potente.

Los animo a probarlo porque les va a encantar. Es ideal para los desayunos y meriendas acompañando al café o té o simplemente para cuando nos apetezca comer algo entre horas… Ingredientes para un molde de 22 cm: Para el bizcocho: – 180ml de aceite de girasol

– 2 huevos M

– la ralladura de 1 limón

– el zumo de 1 limón

– 250g de yogur natural sin azúcar

– 280g de azúcar

– 300g de harina todo uso

– 15g de levadura química en polvo, tipo Royal Para el almíbar: – zumo de 2 limones medianos

– 120g de azúcar

– 1 cucharadita de ralladura de limón Preparación: Hacemos el bizcocho:Rallamos el limón y lo exprimimos. En un bol, ponemos los huevos y el azúcar y los batimos hasta que doblen su volumen. Añadimos el aceite de girasol, el yogur y la ralladura, mezclamos y añadimos la harina tamizada con la levadura. Lo mezclamos todo muy bien. Untamos el molde con mantequilla y harina y echamos la masa. La horneamos con el horno precalentado a 180ºC durante 35-40 minutos. si vemos que se dora mucho por arriba lo tapamos con papel aluminio. Hacemos el almíbar: Mientras se hace el bizcocho ponemos en un cazo el zumo de limón, la ralladura y el azúcar, lo llevamos a fuego medio y dejamos que hierva 1-2 minutos. Cuando saquemos el bizcocho del horno, lo dejamos templar un poco y lo desmoldamos. Lo cubrimos por encima con el almíbar caliente para que empape.