Chivo en Coco

Esta es una receta típica de la región occidental del país… muy común en el estado Zulia…

Ingredientes Receta paea 6 raciones

1 Kg. carne tierna de chivo en trozos 2 tazas leche de coco 2 tomates maduros en trocitos 1 pimentón grande picadito 2 cebollas medianas 1 rama cebollín picadito 6 dientes ajo 1 toque comino 1/2 taza aceite de oliva Onoto al gusto Sal y pimienta Pasos 50 minutos Se limpia muy bien la carne de chivo y se pone a hervir en una olla con suficiente agua hasta cubrirla, a fuego medio. Se deja reducir el agua a la mitad y se ve si la carne ya está blandita. Se le agrega la leche de coco y se deja que que siga hirviendo a fuego lento. En una sartén se prepara un sofrito con media taza de aceite (previamente onotada) y todos aliños picaditos (ajo, cebollin, cebolla, pimentón y tomate). Se revisa la cantidad de líquido en la olla con el chivo y cuando ya le quede poco líquido, se le agrega el sofrito. Se revuelve bien, se añade sal y pimienta al gusto y el comino. Se deja hervir, cuidando de no dejar espesar o reducir mucho la salsa… y listo!!! Redacción Notiactual

En : Gastronomía