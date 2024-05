Desaparece aeronave con la Familia Wolter luego de despegar desde Maracaibo con destino a Margarita

MARACAIBO, VENEZUELA.

Resumen del accidente aéreo del KIN 200 AIR:

Fecha: Jueves 09 de mayo de 2024

Hora de despegue: 3:48 p.m.

Ruta: Aeropuerto Internacional La Chinita (Maracaibo) Aeropuerto Internacional Santiago Mariño (Nueva Esparta)

Aeronave: KIN 200 AIR, siglas YV3296

Pasajeros:

Germán Wolter La Guardia (propietario de Laticon y Iwosa)

Federico Wolter

Paula Homez

Laura Prieto

Hilda Rincón

Mía Wolter (niña)

Germán Wolter (niño)

Piloto: Bernardo Azócar

Detalles:

La aeronave perdió contacto radial a las 4:30 p.m. cerca de la Isla de San Carlos.

Se presume que se precipitó al mar en la Bahía El Tablazo.

Las condiciones climáticas en la zona eran adversas al momento del accidente.

Se han activado operaciones de búsqueda y rescate por parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), el Instituto de Búsqueda y Salvamento (SAR), el Comando de Guardacostas de la Armada Bolivariana y la Policía de Espacios Acuáticos.

Hasta ahora (VIERNES 7.15AM 10MAY24) no se ha localizado la aeronave ni a los pasajeros.

Actualizaciones:

Se confirmaron los nombres de todos los pasajeros a bordo.

El Inac informó que se siguen los protocolos de búsqueda y rescate.

Las operaciones de búsqueda continúan.

Nota: Esta es la información disponible hasta el momento. Se espera que las autoridades proporcionen más detalles en las próximas horas.

La última ubicación de la aeronave por Flightradar24:

De acuerdo al siguiente gráfico la aeronave se precipitó a una velocidad de 320.69 km/h a un poco más de las 19.45 pm UTC, las 3.45pm hora venezolana.

De acuerdo a la experta en aviación civil y piloto zuliana @mar_dosil_pilot se pudo conocer lo siguiente:

«Una triste noticia embarga al Zulia , la desaparición al final de la tarde de hoy jueves de la Aeronave BE 200 (KingAir200) propiedad de German Wolter , su piloto Cap Bernardo Azocar y la familia del empresario . Su destino era Margarita saliendo desde Maracaibo , lamentablemente antes de los 10 mil pies de altitud pierde control y se desploma sin saber aún que provocó dicha pérdida de altura , teñimos también la imagen del radar que nos indica a esa hora de un fuerte mal tiempo justo en el trayecto tomado por el capitán de la aeronave según la página de Flight Radar , aún se desconoce en donde se encuentre en estos momentos la misma pero fue declarada en detresfa por el tiempo de su último reporte a la presente hora . NOTICIA EN DESARROLLO que posteriormente editaré ! *AEROPUERTO MARACAIBO*

Fecha: 09-05-24

Asunto: Aeronave Siniestrada.

Hora: 19:00 Mediante información aportado por el Cddno. Felix Márquez, CIV.-19.394.696, Técnico de información aeronáutica N° 1, adscrito al INAC, se pudo conocer sobre la aeronave Modelo, BE-20, Siglas: *YV3296,* piloteada por el Capitán Bernardo Azocar, CIV.- 3.914.214, dónde trasladaba a siete (07), pasajeros de nombres Federico Wolter, CIV.-3.721.608, Paula Homez, CIV.-13.004.732, Germán Wolter, CIV.-17.723.562, Hilda Rincón, CIV.-5.059.370, Laura Prieto, CIV.-4.517.891, Germán Wolter (Infante), y Mia Wolter (Infante), propietarios de la empresa Laticon, la cual despegó por la rampa de Aviación General *(Aeroclub),* del Aeropuerto Internacional «La Chinita», a las 15:30 horas, con itinerario de vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, ubicado en el Edo. Nueva Esparta.

Se pudo conocer, que el mismo, pierde comunicación en el Radial 35A. Aproximadamente a veinticinco (25) millas nauticas a las 16:30 horas, donde se precipitó a la altura de la bahía el Tablazo al noreste del lago de Maracaibo, parte del Municipio Miranda del Edo. Zulia, *»perdiendo la vida todos los pasajeros a bordó.*»

VIDEO SOBRE EL SUCESO:

