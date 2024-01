¿Sientes que pierdes masa muscular? Sigue esta dieta de 7 días para mayores de 40 años que quieren ganar masa muscular

Dieta de 7 días para mayores de 40 años que quieren ganar masa muscular

Objetivo:

Este menú tiene como objetivo proporcionar a las personas mayores de 40 años que quieren ganar masa muscular una dieta equilibrada y saludable que les ayude a alcanzar sus objetivos. Está diseñado para ser completo y nutritivo, pero también incluye alimentos que son beneficiosos para la salud de las personas de esta edad.

Recomendaciones generales:

Bebe al menos 2 litros de agua al día.

Evita las bebidas azucaradas, como los refrescos, los zumos envasados y los batidos.

Limita el consumo de alcohol.

Haz ejercicio de forma regular, especialmente ejercicios de fuerza.

Una dieta básica para ganar masa muscular es similar al siguiente esquema:

Desayuno:

Tostada integral con aguacate y huevo.

Yogurt griego con fruta y frutos secos.

Smoothie de frutas y verduras.

Media mañana:

Fruta fresca o seca.

Yogur natural.

Barra de cereales integral.

Almuerzo:

Ensalada de verduras con pescado o carne a la plancha.

Pasta integral con verduras y salsa ligera.

Lentejas con verduras.

Merienda:

Fruta fresca o seca.

Yogur natural.

Yogurt griego con frutos secos.

Cena:

Sopa de verduras.

Pollo o pavo a la plancha con verduras.

Pescado al horno con verduras.

De acuerdo a lo previamente planteado entonces podemos crear un menú para toda la semana:

Día 1

Desayuno: Tostada integral con aguacate y un huevo cocido.

Media mañana: Fruta fresca (manzana o pera).

Comida: Ensalada de lechuga, tomate, pepino y cebolla con pollo a la plancha.

Merienda: Yogur natural con frutos secos (almendras o nueces).

Cena: Sopa de verduras con una tostada integral.

Día 2

Desayuno: Yogurt griego con fresas y frutos secos (avellanas o pistachos).

Media mañana: Barrita de cereales integral.

Comida: Pasta integral con verduras salteadas y salsa pesto.

Merienda: Fruta seca (pasas o higos).

Cena: Lentejas con verduras al horno.

Días 4-7

Puedes repetir los menús de los días anteriores o variarlos según tus preferencias. Es importante que elijas alimentos de temporada y que prepares las comidas en casa siempre que sea posible.

Consejos para seguir el menú:

Si tienes hambre entre comidas, puedes comer una pieza de fruta, un yogur o una barrita de cereales integral.

Si te sientes cansado, puedes tomar una taza de café o té sin azúcar.

Si te sientes mareado o con náuseas, reduce la cantidad de calorías que consumes.

Consulta con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier dieta.

Alimentos recomendados para personas mayores de 40 años que quieren ganar masa muscular:

Proteínas: son el nutriente más importante para la construcción de músculo. Intenta consumir al menos 1,6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día.

Carbohidratos complejos: proporcionan energía para los entrenamientos. Intenta consumir al menos 3 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal al día.

Grasas saludables: son importantes para la salud en general y también pueden ayudar a aumentar la masa muscular. Intenta consumir al menos 0,3 gramos de grasa por kilogramo de peso corporal al día.

Alimentos a evitar o limitar para personas mayores de 40 años que quieren ganar masa muscular:

Alimentos procesados: suelen ser ricos en azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sodio.

Bebidas azucaradas: pueden contribuir al aumento de peso y al riesgo de enfermedades crónicas.

Alcohol: puede contribuir al aumento de peso, al riesgo de enfermedades crónicas y a problemas de salud, como la cirrosis.

Algunos consejos adicionales para personas mayores de 40 años que quieren ganar masa muscular:

Recomendaciones complementarias:

Haz ejercicio de forma regular, especialmente ejercicios de fuerza. Intenta entrenar con pesas al menos 2-3 veces a la semana.

Descansa lo suficiente. El descanso es importante para la recuperación y el crecimiento muscular. Intenta dormir al menos 7-8 horas por noche.

Sigue una dieta equilibrada y saludable. Asegúrate de consumir suficientes calorías, proteínas, carbohidratos y grasas saludables.

