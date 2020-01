Edward Domínguez inicia el 2020 protagonizando prestigiosas campañas

El modelo aseguró ser la imagen de la firma de autos Citroen ubicada en el territorio de Estados Unidos…

Edward Domínguez es un modelo venezolano que ha calado con éxito en la industria de la moda y la publicidad de Estados Unidos y otros destinos de habla hispana.

Con 5 años en el extranjero el talentoso caraqueño se ha hecho merecedor de importantes proyectos de arte y entretenimiento, así como también ha sido imagen de diversas firmas de vestimenta masculina y portadas de revistas de notorio interés, tales como: “Luster”, “Adon”, “Venize” y “Man of Metropolis”.

Sus primeros trabajos como modelo los inició en Venezuela “… Trabajé de la mano del diseñador venezolano Eduardo Kano. Gracias a su proyecto publicitario: Only Kano, comencé a dar importantes pasos en la industria de la moda y con el tiempo me reté a ir por más y fue así como busqué alternativas en el mercado internacional” comentó.

¿Cómo se siente al competir con varios modelos del mundo?

Los castings en Estados Unidos cuentan con diversos estereotipos de modelos, yo procuro enfocarme y dar el 100% de mí. No observo la competencia, veo es la oportunidad de demostrar mi pasión por esta industria y creo que allí radica parte del éxito que he obtenido hasta la fecha.

¿Qué proyectos ha protagonizado recientemente?

Terminé una campaña comercial con Fontainebleau Hotel, ubicado en Miami Beach; y en pocos días arrancamos con la firma Citroen, es una marca de carros europea que ya evaluó mi desempeño y me citó para trabajar en su nueva imagen. Estoy entusiasmado con eso y más…

Para más información de Edward Domínguez, pueden seguirlo a través de su cuenta de Instagram: @yayoviso

