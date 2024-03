Joyas de la artista venezolana Isabel Herrera se exhiben en Casa País

Una selección de piezas de la artista venezolana Isabel Herrera, conforman la exposición “Origen”, que se estará presentando del 7 al 10 de marzo de 2024, de 2:00 a 6:00 p.m., en Casa País, en el Hotel Tamanaco, donde los amantes del arte y la joyería tendrán la oportunidad de aproximarse al trabajo creativo de esta destacada orfebre.

“Sus piezas, cargadas de talento y virtuosismo, serán el centro de atención, y los invitados tendrán la oportunidad de admirar y adquirir estas auténticas obras de arte. No solo se trata de una oportunidad para comprar joyas únicas, sino también de conocer de cerca el proceso creativo de una artista excepcional y compartir con ella durante estos días tan especiales. Casa País en el Hotel Tamanaco se convertirá en el punto de encuentro para aquellos que deseen explorar el mundo creativo de Isabel Herrera y llevar consigo una parte de su talento y pasión”, afirman Carmen Julieta Centeno y Sudan Maccio, directores de la Fundación ArtesanoGroup y Casa País.

Asimismo, destacan que un porcentaje de las ventas durante la estancia de Isabel Herrera en Casa País, se destinará a la Fundación ArtesanoGroup, lo cual tendrá un impacto significativo en los proyectos sociales que la fundación desarrolla en la Isla de Margarita, Venezuela, brindando apoyo y recursos a comunidades vulnerables y promoviendo el desarrollo sostenible en la región.

“Gracias a esta iniciativa solidaria, cada compra realizada durante el evento no solo será una adquisición de una obra de arte única, sino también una contribución directa al bienestar de quienes más lo necesitan. Esta colaboración entre Isabel Herrera, Casa País y la Fundación ArtesanoGroup es un ejemplo inspirador de cómo el arte y la solidaridad pueden unirse para generar un impacto positivo en la sociedad. Invitamos a todos a participar en esta noble causa y a disfrutar de la belleza del arte mientras se contribuye a mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan en la Isla de Margarita”, señalan Carmen Julieta Centeno y Sudan Maccio.

Artista venezolana, orfebre y actriz, Isabel Herrera ha residido durante las últimas dos décadas en Barcelona, España, y ahora, después de veinte años, regresa a Venezuela para compartir su arte en esta exposición.

Su obra, de acuerdo a Carmen Julieta Centeno, “va más allá de la mera estética; integra su experiencia como actriz en cada una de sus joyas, dotándolas de una profundidad emocional única. En su taller en Barcelona, trabaja meticulosamente con metales preciosos como la plata y el oro, creando piezas únicas que reflejan su pasión y dedicación. Cada pieza es elaborada a mano, desde la fundición inicial hasta el último detalle, donde emplea martillos y otras herramientas para escribir palabras y texturas que dan vida a sus creaciones”.

Una de las colecciones más emblemáticas de Isabel es «La palabra como amuleto», una serie de amuletos con mensajes secretos grabados en placas de plata. Estas palabras, escritas letra por letra con sus martillos, representan los deseos y bendiciones transmitidos por las mujeres de su familia al despedirse de un ser querido. Es un tributo conmovedor a la tradición venezolana de despedir a los seres queridos con amor y protección, llevando consigo las palabras de aliento como amuletos de fortaleza.

“La inspiración de Isabel proviene de su hogar materno, su refugio, su origen. Esta conexión con sus raíces se refleja en cada una de sus creaciones, haciendo que su trabajo sea verdaderamente único y cargado de significado. Con «ORIGEN», Isabel Herrera no solo comparte su talento artístico, sino que también abre una ventana a su alma, permitiendo que los espectadores se sumerjan en la riqueza de su historia y cultura”, expresan los directores de la Fundación ArtesanoGroup y Casa País.

@isabelherrerajewelry

