El artista español Juan Díaz-Faes presenta su obra en Cerquone Gallery Caracas

Una exposición del artista español Juan Díaz-Faes, será inaugurada en Caracas bajo el título “Faes to Faes”, el jueves 7 de septiembre de 2023 a las 5:00 p.m., en los espacios de Cerquone Gallery Caracas.

La muestra está integrada por un conjunto de obras realizadas por Juan Díaz-Faes durante la residencia artística que realiza en Cerquone Gallery Caracas, junto a otras obras concebidas recientemente en su taller en Cantabria.

Cerquone Gallery Caracas en su afán por hacer un intercambio de culturas entre Venezuela y España, lleva a cabo su segunda residencia artística en la ciudad de Caracas, en esta ocasión con el artista español Juan Díaz-Faes. Esta residencia, además de las obras que se exhiben en la exposición, incluye varias intervenciones urbanas por parte del artista en Petare y en otras zonas de Caracas.

“La obra artística de Juan Díaz-Faes presenta un cosmos plástico que afirma el poder del objeto, su agencia: es una práctica que recurre a praxis artísticas de la Avant-Garde del siglo 20, tales como la reconfiguración del objet trouvé, expandiendo tales referencias históricas a un universo postmoderno. Líneas blancas y negras, negativos de la línea misma, líneas expresivas del gesto corporal que les produce, líneas imponentes, líneas reveladoras de su propia infinitud – las líneas de Faes elaboran patrones basados en un modelo peculiar de la repetición. Repetición, aquí, funciona con de la lógica de la diferencia: la repetición no conduce a idéntico; la repetición de patrones demuestra la riqueza de la diferencia visual, activando así la materialidad y multiplicidad de los objetos”, según escribe la investigadora de arte, Andrea Avidad, en el texto que acompaña la muestra.

“Las líneas y patrones de Faes funcionan dentro de una economía artística basada en visualidad elemental: caras y personajes emergen dentro de océanos de información visual cuya base examina lo principal o esencial de la pintura– elementos principales de la línea, la reducción de colora la autoridad del blanco y negro, el uso económico de color. Así, la obra se sitúa dentro de las corrientes artísticas modernas del formalismo, yuxtaponiendo estos principios estéticos con lenguajes visuales vernáculos de la cultura popular: encontramos una mezcla postmoderna que incluye influencias y referencias a lo cinemático (movimiento de fotograma implicado), a las narrativas y movimiento del cómic, de las cuales emergen nuevos objetos plásticos que enfatizan las materialidades que les constituyen”.

En palabras de Andrea Avidad, “La exhibición Faes-to-Faes presenta un face-to-face de los diversos registros plásticos de Faes: el registro expresivo y cuasi-abstracto reminiscente de action painting; el registro del patrón que confiesa una cierta tendencia de horror vacui; el registro de la línea dictatorial cuya existencia depende del negativo (una línea que es espacio en sí misma); el registro paradójico del movimiento estático”.

Juan Díaz-Faes (Oviedo, 1982) es un artista internacional de larga trayectoria en pintura, muralismo, escultura y arte público. Sus obras nos invitan a adentrarnos en múltiples historias, repletas de personajes a los que da vida gracias a su característico lenguaje visual, definido por los patrones bulliciosos, las líneas y las formas geométricas. Desde 2017, ciudades como París, Miami, Austin, Guangzhou, Uruguay, Madrid o Santander, cuentan con murales a gran escala firmados por este artista. Juan Díaz-Faes ha expuesto en solitario en el centro Point Éphémére en París y en Conde Duque en Madrid. Asimismo, ha participado en exposiciones colectivas en Barcelona, Taipei o Hamburgo, entre otros. Además, su trabajo forma parte de la muestra Still Human que fue expuesta en el museo Espacio SOLO de Madrid durante el año 2021.

La exhibición y residencia artística de Juan Díaz-Faes se realiza en conjunto con la Colección SOLO, que es un proyecto artístico internacional con sede en Madrid que tiene como objetivo fomentar, apoyar y compartir las obras de arte contemporáneas. La colección y el Museo Espacio SOLO son los pilares de una labor creativa iniciada hace más de 7 años.

La exposición individual “Faes to Faes”, del artista español Juan Díaz-Faes, se estará exhibiendo desde el 7 de septiembre hasta noviembre de 2023, en los espacios de Cerquone Gallery Caracas, ubicada en la avenida San Felipe de La Castellana, quinta 117, Caracas. El horario es de martes a sábado de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y los domingos, de 11:00 a.m. a 2:00 p.m.