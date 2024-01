El Cólera una enfermedad conocida hace más de 2500 años ha dejado más de 4000 muertos a nivel mundial solo en 2023 según la OMS.

Brote de cólera en varios países: informe de situación desde la OMS

Ginebra, 11 de enero de 2024 — Los datos preliminares de los Estados Miembros indican que el número de casos de cólera notificados en 2023 al 15 de diciembre ha superado el de 2022, con más de 667.000 casos y 4.000 muertes. Estas cifras deben interpretarse con cautela dadas las diferencias en los sistemas de vigilancia y la capacidad entre los países, lo que significa que los datos de 2023 no son directamente comparables con los informes de años anteriores.

Desde la publicación del último informe de situación sobre el brote de cólera en varios países el 7 de diciembre de 2023 (que incluía datos hasta el 15 de noviembre), y al 15 de diciembre de 2023, un nuevo país (Togo) ha notificado un brote de cólera o diarrea acuosa aguda (AWD). En total, al menos 30 países han notificado casos desde el 1 de enero de 2023.

Ha pasado casi un año desde que la OMS clasificó el resurgimiento mundial del cólera como una emergencia de grado 3, el nivel interno más alto para una emergencia sanitaria que requiere una respuesta integral en los tres niveles de la organización. Actualmente, la OMS está revisando su respuesta al cólera a nivel mundial para identificar lecciones clave y hacer ajustes basados en evidencia cuando sea necesario para coordinar mejor las actividades en los próximos meses.

Teniendo en cuenta el gran número de brotes y su expansión geográfica, junto con la escasez de vacunas y otros recursos, la OMS sigue evaluando el riesgo a nivel mundial como muy alto.

El cólera es una infección intestinal aguda que se propaga a través de alimentos y agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, a menudo a través de las heces. Con agua potable y saneamiento se puede prevenir el cólera. Puede matar en cuestión de horas si no se trata, pero el acceso inmediato al tratamiento salva vidas.

Si bien los desencadenantes de los brotes de cólera (como la pobreza y los conflictos) son duraderos, el cambio climático y los conflictos ahora están agravando el problema. Los fenómenos climáticos extremos como inundaciones, ciclones y sequías reducen el acceso al agua potable y crean un entorno ideal para que prospere el cólera.

Este aumento de brotes y casos está poniendo a prueba la capacidad global de respuesta. Hay escasez de herramientas contra el cólera, incluidas vacunas.

La OMS está respondiendo con urgencia para reducir las muertes y contener los brotes en países de todo el mundo.

