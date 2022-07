Con sorpresas y mucha diversión

El Día del niño se celebra en el Centro Comercial City Market

CARACAS, VENEZUELA.-En el mes de Julio llegan las vacaciones y la celebración del Día del Niño, es por eso que el Centro Comercial City Market ha preparado grandes sorpresas para homenajear a los pequeños de la casa, con actividades, promociones y concursos dedicados a ellos.

Se contará con la promoción “Niño Tecnológico” desde el viernes 15 hasta el Domingo 17 de julio, dónde los pequeños podrán disfrutar de actividades de Realidad Virtual, la presencia de todos casi todos los Superhéroes a lo largo del día sábado, stand de fotografías, show en vivos, rifas, juegos, colchón inflable, pinta caritas y muchas sorpresas más.

“Seguimos ofreciendo un espacio para compartir y disfrutar en familia, sabemos que los momentos que se disfrutan juntos son los que permanecen en la memoria para siempre, y el Día del Niño es una fecha clave ”. señaló Edwin Fajardo Gerente General del Centro Comercial.

El Centro Comercial City Market es desde hace 21 años el 1er y único Centro Comercial de Tecnología de toda Venezuela, donde el público puede conseguir la oferta más amplia y variada de celulares, laptops, computadoras, consolas, videos juegos, repuestos, accesorios, líneas telefónicas de todas las operadoras nacionales, y variedad de las mejores marcas del mercado a los mejores precios, además de perfumería, calzados, alimentos y servicios personales mientras disfruta de una tarde amena y divertida gracias a las actividades que llevan a cabo, cada fin de semana, siempre premiando la fidelidad de los visitantes.

Más de 300 tiendas del centro comercial complementan la oferta de opciones únicas en tecnología, ofreciendo soluciones empresariales y personales, donde el público encontrará todo lo que necesita para sus actividades laborales, escolares y de recreación familiar, para estar siempre unidos y conectados

A City Market, llegan visitantes de distintas ciudades del país como Maracay, Valencia, Barquisimeto y Puerto La Cruz, entre otras, gracias a la amplia oferta que brinda el centro comercial por excelencia. Además cuenta con fácil acceso desde el Boulevard de Sabana Grande o el Metro y ahora cuenta con estacionamiento en el Hotel Meliá para mayor comodidad.

El personal de seguridad que recorre el centro comercial es educado, servicial y está disponible para aclarar dudas y apoyar siempre al visitante.

Con estas actividades el Centro Comercial City Market ofrece entretenimiento y diversión para disfrutar el fin de semana, al tiempo que ofrece opciones en tecnología para toda la familia.

Si deseas conocer más información sobre la programación y horarios de las actividades del Centro Comercial City Market. Visita www.citymarket.com.ve, Facebook: Twitter @CityMarketccs, Instagram citymarketccs.