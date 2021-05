El futuro de las criptomonedas

Los que hayan estado atentos a las noticias en las últimas semanas se preguntarán a qué viene todo el revuelo referente a las criptomonedas. Lo cierto es que han sido días volátiles para los activos digitales, y todos aquellos con dinero invertido en cripto han tenido que armarse de paciencia y resignarse a contemplar el vaivén de los valores. En este artículo vamos a explicar por qué las cripto han acaparado los titulares de los últimos días.

Pero, para empezar, ¿qué son las criptomonedas? Las criptomonedas son monedas digitales que usan la criptografía para asegurar las transacciones. Este activo, surgido por primera vez en EE.UU. a principios de los 80, se diferencia del dinero “tradicional” de varias formas. Como ya hemos comentado, las transacciones con este tipo de activo están protegidas por algoritmos criptográficos; además, otra de las mayores diferencias con el sistema tradicional es que están descentralizadas, es decir, no hay banco, gobierno o institución que las controle. Son los propios usuarios, desde cualquier parte del mundo, los que a través de la oferta y la demanda dictaminan su valor.

En los últimos años este tipo de activo ha proliferado en todo el mundo, con muchas criptomonedas apareciendo en el mercado -podemos destacar Bitcoin, Ethereum y Monero como algunas de las más importantes. Así, muchos individuos han hecho uso de éstas para asegurar sus ahorros ante la devaluación de las monedas de sus países y ante el miedo a una creciente inflación. Un buen y reciente ejemplo es Turquía; así lo comentaba Arthur Idiatulin, de Tickmill, hace tan sólo un mes: “el floreciente mercado de criptomonedas de Turquía ha cobrado impulso en los últimos meses a medida que los inversores se han unido al rally global de Bitcoin, buscando protegerse contra la depreciación de la lira y la inflación”.

Ahora que ya sabemos qué son las criptomonedas, podremos entender qué es lo que ha ocurrido con ellas en los últimos meses. Este mercado ha crecido de forma exponencial, como ya hemos mencionado, empujado por el miedo inflacionario y la devaluación de las monedas tradicionales consecuencia del Covid19. Otra razón para este crecimiento ha sido el apoyo de Tesla, que en marzo de este mismo año anunciaba que permitiría la compra de los vehículos con Bitcoin, la criptomoneda por excelencia. Todos estos factores facilitaron el crecimiento de las cripto, que llegaron a récords históricos en los últimos meses- y al alza se mantenían hasta hace tan sólo un par de semanas.

¿Qué ocurrió hace unos días? Hace cuestión de días, esta tendencia alcista dio un giro de 180 grados. De repente, el valor de las criptomonedas comenzó a bajar a una velocidad alarmante, algunas de ellas llegando a caer hasta en un 30%. Los valores han ido fluctuando desde ese día, con algunas de ellas recuperando algo de lo perdido en los peores días de la bajada. Bitcoin no fue una excepción- la criptomoneda más importante del mundo cayó en casi un 50% desde su máximo de mediados de abril, cuando rozaba los 65000 dólares, aunque después se recuperó para estabilizarse alrededor de los 35.000 dólares americanos.

Hay dos razones principales para esta vorágine: la influencia de China y la renuncia de Tesla. El miércoles de la semana pasada, las autoridades bancarias chinas tachaban las criptomonedas de “falsas” y las acusaban de suponer un riesgo para la situación financiera de los individuos. China también ha advertido que ninguna institución financiera debe involucrarse en transacciones relacionadas con las criptomonedas, ni tampoco ofertar estos servicios a sus clientes. Estas nuevas advertencias de China se suman a la reciente decisión de Elon Musk que, al contrario de lo que anunció en marzo, explicó la semana pasada que Tesla no aceptaría Bitcoin como método de pago. Este cambio de parecer se debe al impacto medioambiental de las cripto, que dependen de la minería para generar la energía que las ampara en los entresijos del Internet.

¿Qué significa todo esto para el futuro de las criptomonedas? Aunque nada es seguro, lo cierto es que muchos expertos llaman a la calma, asegurando que esta caída no es más que un vaivén natural del mercado. Los afines a las criptomonedas aseguran que son el futuro, y que los bancos y demás entidades financieras no serán más que anticuados sistemas de ahorro. Varios factores tales como nuevas restricciones, consecuencias medio ambientales o nivel de aceptación por parte de grandes corporaciones jugarán un papel clave en el futuro de los criptoactivos. Es posible, si todo sale como auguran los gurús de las criptomonedas, que en el futuro podamos pagar la cesta de la compra o el café de la mañana con Bitcoin.

