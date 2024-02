El impacto de los influyentes de las redes sociales en las estrategias de marketing de los casinos en línea

Desde la llegada de las redes sociales y su eventual popularización, la forma en que las personas acceden a la información ha cambiado. Este es un medio aprovechado por muchas marcas que buscan promocionarse. Lo mismo sucede en el mundo de las apuestas, donde casinos como PinUp Casino Online incorporan influencers a sus estrategias de marketing. Descubre por qué sucede esto y cuál es el impacto que tiene.

¿Por qué ahora los influencers promocionan casinos?

Algunas redes sociales ofrecen pagos por visitas que pueden no ser suficiente para algunos influencers o, simplemente, no brindar ninguna compensación por su impacto en la plataforma. Por esa razón, muchos influencers optan por hacer colaboraciones con marcas que pagan por la promoción de un usuario con tanto alcance.

Con el fin de disfrutar de los beneficios de esta estrategia de marketing, muchos casinos en línea se unen a estas prácticas. Al fin y al cabo, en las redes sociales ya había una comunidad interesada en los juegos de casino online, las tragamonedas y las apuestas deportivas. Lo que hacen los casinos, con ayuda de los influencers, es facilitar el enlace entre usuario y servicio.

Al mismo tiempo, los influencers reciben una compensación que podría variar entre casinos. Algunos ofrecen los beneficios de un programa de afiliados, con comisiones por usuarios registrados o beneficios dentro de la plataforma.

Razones por las que los influencers deberían seguir promocionando casinos

Naturalmente, hay quienes critican estas prácticas, al estar relacionadas con casinos y apuestas, a pesar de que marcas de otros rubros tienen años poniéndolas a prueba. Lo cierto es que la incorporación de influencers en las estrategias de marketing de casinos es confiable y cuenta con varios argumentos que las respaldan, como verás a continuación.

Tiene derecho a la publicidad. Como cualquier otro producto, marca y servicio, los casinos online tienen la libertad de promocionarse.

Brinda oportunidades a los influencers. Cientos de casinos en línea, se han unido a esta tendencia, por lo que se han convertido en los principales generadores de empleo de muchos influencers.

Alcanza a los aficionados al juego. Los amantes del juego tienen derecho a entrar en contacto con las mejores ofertas del momento y de conocer detalles sobre los casinos legales.

Por otro lado, los influencers deben pensar muy bien como promocionan los juegos de casinos, ya que muchos suelen garantizar ganancias, en tiempos pautados, siendo un grave error. Es crucial recordar que los casinos online ofrecen entretenimiento, juegos y una experiencia divertida en la que se puede recibir dinero.

¿Los influencers promueven las apuestas?

A pesar de la persistente estigmatización de las apuestas, los casinos abogan por el juego responsable mediante límites de tiempo y presupuesto, y sensibilizan sobre los riesgos de la adicción al juego.

Si bien los padres temen que los influencers puedan influir negativamente en sus hijos menores, es confiable y prohíbe estrictamente la participación de menores mediante verificaciones de identidad durante el registro. Mientras tanto, los niños corren el riesgo de desarrollar ludopatía a través de ciertos videojuegos, ya que autoridades en Bélgica, Suecia y Hawái han identificado elementos de casino y tragamonedas con dinero real en muchos de ellos.

¿Deberían los influencers promocionar casinos?

La publicidad en redes sociales puede ser un tema bastante complejo. Sin embargo, no tiene que ser un debate más acalorado cuando se trata de apuestas. Incluso antes de la incorporación de influencers en estrategias de redes sociales, muchos de los casinos online ya contaban con una plataforma segura, con términos y condiciones estrictas, al igual que programas de concientización para un juego divertido y saludable.