El Monje de Camoruco , @Monje2021: La salida de Calderón

¿Será cierto que descubrir y denunciar el #Cucutazo le costó el cargo al Dr. Humberto Calderón Berti?

Juan Guaidó dejó con los “ojos claros y sin vista” a “Tirios y Troyanos”, al anunciar la destitución del Dr. Humberto Calderón Berti, como supuesto embajador ante la República de Colombia; pero, si este hecho por sí solo ya había causado conmoción, la presunta designación de Freddy Superlano como sustituto de Calderón Berti, ha dinamitado la credibilidad de propios y extraños en el proyecto del dirigente de Voluntad Popular.

A través de una carta, Guaidó alegó que la decisión responde a modificaciones que se realizarán en la política exterior del país con la finalidad de lograr los objetivos planteados en enero.

«Hemos decidido designar a un nuevo embajador ante la República de Colombia, cargo que usted dignamente ha desempeñado hasta la presente fecha», indicó el presidente de la Asamblea Nacional.

Para muchos, las relaciones entre Guaidó y Calderón Berti se vieron afectadas desde hace algún tiempo, por lo que se asegura que descubrir y denunciar la olla de corrupción del #Cucutazo le costó el cargo al Dr. Humberto Calderón Berti; por lo que al respecto, el periodista Roberto Deniz, recordó que las relaciones entre Guaidó y Calderón Berti se vinieron a pique desde el episodio del “Cucutazo”, cuando algunos funcionarios venezolanos fueron vinculados con hechos de corrupción a través de la ayuda humanitaria.

Aparentemente la destitución ocurrió luego de conversaciones con el representante de Relaciones Exteriores, Julio Borges, sin que hasta el momento se conozcan los motivos que conllevaron a esta decisión.

La destitución de Humberto Calderón Berti deja al descubierto las fisuras que ya asomaron cuando el gobierno de Maduro logró un escaño en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los diputados en el exilio son los encargados de delinear la política exterior.

Calderón Berti recibió su designación como embajador por el presidente de Colombia, Iván Duque, en enero de 2019. Calderón es ingeniero petrolero, de ascendencia socialcristiana. Presidió PDVSA y ocupó diferentes carteras ministeriales en el gobierno venezolano; aparte de ser, una persona que goza de gran credibilidad y respeto a nivel internacional. Por lo pronto, se espera que Calderón Berti ofrezca su versión de los hechos en cualquier momento.

Lo cierto del caso es que diversas voces exigen se aclare esta decisión que ha sido catalogada como el derrumbe de la diplomacia de Guaidó. La fracción 16 de Julio por ejemplo, expresó: «Consideramos que no se le ha explicado suficientemente al país las razones que motivaron su remoción. En tal sentido, se solicitará formalmente una explicación a este respecto ante la Asamblea Nacional y al presidente Juan Guaidó», señaló la Fracción en un comunicado.

Canciller y embajador de Colombia cuestionan “estrategias erradas en el caso Venezuela”

Claudia Blum, canciller de Colombia, considera que la estrategia para sacar del poder a Nicolás Maduro está desgastada y que la presión por reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino está parada.

Lo hecho hasta ahora “está desgastado y la gente ya no cree, y mientras tanto todos los días llega gente. Nosotros con problemas sociales gravísimos. El único país que deja que entren, porque todos los países pusieron visas y trabas y de todo”, afirma Blum en un audio revelado por el diario Publimetro de Bogotá.

“Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente no cree en lo que hizo el gobierno. Esa ayuda humanitaria, refiriéndose al fallido paso de asistencia a Venezuela el 23 de febrero, fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál”, agrega.

La funcionaria hizo las declaraciones en una conversación con el embajador colombiano en Estados Unidos, Francisco Santos.

Blum plantea como posible solución a la crisis socioeconómica de Venezuela un diálogo. Cree que los militares venezolanos no van a sacar a Maduro, el Grupo de Lima está muy debilitado y Estados Unidos no va a intervenir. Y “lo de Guaidó está parado”,

Blum tildó de vergüenza el apoyo económico que Europa les otorgó hasta ahora a los países latinoamericanos para atender la ola migratoria. La Unión Europea había dado hasta septiembre 130 millones de euros, equivalentes a cerca de 144 millones de dólares, para el problema.

Por su parte, el embajador colombiano en USA, Francisco Santos, cuestionó el funcionamiento del Departamento de Estado de Estados Unidos, pero destacando que el secretario Mike Pompeo y Duque tienen buena relación.

“Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe, no existe”, dice. “Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto, nada. Esto está dividido por secretario, subsecretario. De ahí para abajo parece una ONG», añade.

Mientras Elliott Abrams asegura que USA tiene la política correcta hacia Venezuela, Nicolás Maduro denuncia complots financiados desde Colombia

Estados Unidos continuará aplicando su misma política hacia el régimen de Nicolás Maduro, afirmó Elliott Abrams, representante especial para Venezuela, reseñó VOA.

Abrams dijo: «No hay cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo que viene es la continuación de la política estadounidense actual. Creo que tenemos la política correcta».

«Estamos confiados en que tenemos el apoyo del pueblo venezolano; lo vieron cuando cientos de miles de ellos salieron a las calles el 16 de noviembre para protestar contra el régimen y exigir cambio», agregó.

El funcionario explicó que varios aspectos que se deben considerar para restaurar la democracia en el país son los siguientes: «La presión económica y diplomática y un esfuerzo para incluir a más países en esta región y en Europa para que se unan más».

Por su parte, Nicolás Maduro aseguró que han detectado más de 47 complots, algunos de ellos contra la aviación militar del país, «financiados desde Colombia».

«Hemos detectado más de 47 complots, muchos de ellos dirigidos contra la aviación militar y, en particular, contra el sistema de sukois. Financiados con dólares desde Colombia por la oligarquía colombiana», dijo.

Según Maduro, «Uno por uno los complots lo hemos anulado. Yo les digo a ustedes: hay que tener la guardia en alto, mil ojos, mil oídos, y, sobre todo, la moral en alto», prosiguió.

Maduro pidió a los militares disciplina, obediencia, subordinación y lealtad, pues cree que estas cualidades son las que han permitido «derrotar esas conjuras», mientras que por otra parte, funcionarios pertenecientes al Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada, ratificaron las denuncias sobre las numerosas violaciones en contra del espacio aéreo venezolano supuestamente por parte del gobierno de los Estados Unidos.

¡Por si acaso! Requesens Presidente de Venezuela ¿Y Guaidó entonces?

Rafaela Requesens, ex presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que tiene la certeza de que su hermano saldrá de la cárcel donde está recluido desde hace más de un año y llegará a la Presidencia de la República.

“Creo que es una meta de él. Y si no, entonces tiene que saberlo, pero Juan va a ser presidente y yo sé que esto le ha dado la fortaleza”, dijo la dirigente en una entrevista con la periodista Shirley Varnagy.

La ex dirigente estudiantil manifestó que si en Venezuela no se logra un cambio político urgente, tanto su hermano como los demás presos políticos seguirán encarcelados.

Requesens también admitió que teme que las próximas generaciones no aprendan de los errores que se han cometido en el país y que la historia vuelva a repetirse.

“A mí me da mucho miedo que en un futuro muchos sean iguales a lo que tanto hemos criticado. Yo crítico mucho la falta de madurez política de los líderes, quienes no tienen la capacidad de entender que todos tienen diferentes maneras de pensar”, agregó.

