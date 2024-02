El Venetian Macao: Un oasis de lujo en el corazón de China

Ubicación:

The Venetian Macao se encuentra en la Cotai Strip, Macao, China. A solo unos minutos del Aeropuerto Internacional de Macao y a poca distancia de las principales atracciones de la ciudad.

Servicios:

Este lujoso hotel casino ofrece una amplia gama de servicios para sus huéspedes, incluyendo:

Alojamiento:

Más de 3.000 suites de lujo con vistas a los canales o a la ciudad.

Casino:

El segundo casino más grande del mundo con una amplia variedad de juegos de mesa, máquinas tragamonedas y salas de póker.

Restaurantes:

Más de 30 restaurantes que ofrecen una variedad de cocinas internacionales.

Bares y salones:

Lugares para disfrutar de cócteles, música en vivo y entretenimiento.

Tiendas:

Un centro comercial con más de 300 tiendas de marcas de lujo.

Ocio:

Piscinas al aire libre, gimnasio, spa, club infantil y mucho más.

Temporada alta en El Venetian Macao:

La temporada alta en The Venetian Macao es durante los meses de verano (junio a agosto) y durante las vacaciones chinas como el Año Nuevo Chino. Durante este tiempo, los precios de las habitaciones son más altos y la disponibilidad es limitada.

Temporada baja en El Venetian Macao:

La temporada baja en The Venetian Macao es durante los meses de invierno (diciembre a febrero) y durante la temporada de lluvias (mayo a junio). Durante este tiempo, los precios de las habitaciones son más bajos y la disponibilidad es mayor.

The Venetian Macao es un hotel casino de lujo que ofrece una amplia gama de servicios para sus huéspedes. Es un destino ideal para aquellos que buscan una experiencia de lujo en el corazón de China.

Consejos:

Reserve su habitación con anticipación, especialmente durante la temporada alta.

Aproveche las ofertas y promociones que ofrece el hotel.

Explore las diferentes opciones de restaurantes y bares que ofrece el hotel.

Disfrute de las actividades de ocio que ofrece el hotel.

Visite las principales atracciones de Macao que se encuentran cerca del hotel.

The Venetian Macao es el lugar perfecto para disfrutar de una escapada de lujo en Macao.

