Viajes de lujo hacia Casinos

A lo largo de los años, los casinos han sido asociados a modos de vida lujosos y glamurosos, y cuando se trata de apuestas, los juegos son solo uno de los muchos aspectos que envuelven a esta industria.

Para aquellos que ya hayan disfrutado de la mejor experiencia en casinos digitales, y deseen explorar las bondades de las apuestas presenciales, el lujo puede empezar incluso al dar los primeros pasos fuera de casa. A continuación, se exhiben algunos de los métodos de transporte más lujosos, con los que se pueden acceder a los casinos físicos de todo el mundo.

Top de los sistemas de transportes más lujosos

En la actualidad son muchos los sistemas de transporte que, no solamente garantizan el traslado de un sitio a otro, sino que lo hacen de la forma más lujosa y opulenta posible. A continuación se exhiben algunos en las modalidades más glamorosas para trasladarse a casinos de todo el mundo:

Limusinas

Las limusinas han sido uno de los métodos de transportes favoritos para aquellos que disfrutan de la opulencia, el amor y el mundo de las apuestas. Estos vehículos a menudo están dotados de las comodidades Vanguardistas del mundo automotor. Ejemplo de ellos es la limusina Rolls Royce Phantom, cotizada en más de 3 millones de dólares americanos.

Este vehículo no solamente cuenta con control de temperatura, asientos masajeadores, control de luces internas, y la máxima accesibilidad de estas funciones desde un dispositivo iPhone; sino que además garantiza la máxima seguridad de los ocupantes. Este vehículo incluye un chasis a prueba de balas y un diseño antiexplosivos, con los cuales la integridad de los pasajeros queda garantizada en todo momento.

Helicópteros

Existe un motivo por el cual los mejores casinos del mundo, incluyen dentro de sus infraestructuras helipuertos y plataformas de aterrizaje. Son muchos los usuarios a nivel internacional, que acuden a los casinos más lujosos por medio de sus helicópteros, ya sean pilotados por ellos mismos, o bien por un piloto profesional.

Vale destacar que no resulta necesario gastar cientos de miles de dólares en una aeronave particular de este tipo; y es que diversas compañías a nivel internacional ofrecen servicios de aerotaxi, accesibles para presupuestos más discretos, de esta forma se puede llegar al casino como una auténtica estrella.

Drones

En países como Alemania existen empresas como Lilium. Aunque sus servicios no poseen de momento un uso práctico o accesible al público, se vislumbra que para finales de la década, se dé la posibilidad de acceder a servicios de aerotaxi, pero ahora a través de drones pilotados de forma automática, sin ningún tipo de participación humana.

Se espera que los primeros vuelos de prueba se realicen durante el 2024, y que sus servicios sean implementados de manera comercial en los próximos 5 años. Dado que solo está empresa ya posee un pedido de más de 100 unidades para ser implementadas en China, puede que los primeros fanáticos de los casinos ya utilicen este sistema de transporte en un futuro cercano.

Vehículos de lujo

Finalmente, para aquellos que quieran llegar de la manera más glamorosa a su casino predilecto, bien pueden hacerlo a través de vehículos de lujo. Una vez más, no hay motivos por el cual pensar que se requiere gastar miles de dólares en uno de estos automóviles de alta gama.

En la actualidad, no es raro conseguir agencias de vehículos que permitan acceder por tiempo limitado, a unidades Mercedes Benz, BMW, Audi, Porsche, Aston Martin, así como tantos otros.

Cabe destacar, que dentro de estos servicios, es cada vez más frecuente conseguir unidades de Tesla, que como se sabe, funciona de forma autónoma. Claro está que existen pocas formas más glamorosas de acudir a un casino presencial, que bajo las comodidades que puede ofrecer un vehículo capaz de manejarse a sí mismo, sin ningún tipo de intervención del usuario.

Los mejores sistemas de lujos para ir a casinos

Cómo se ha visto, el glamour del mundo de los casinos empieza incluso desde el mismo momento que empieza su traslado a él. Ha quedado patente que existen métodos sumamente lujosos para dirigirse a los centros de apuestas favoritos.

De esta forma, no importa si se moviliza por aire, tierra o incluso si el casino se encuentra en un yate en alta mar, hoy por hoy es posible viajar a distintas partes del mundo con los sistemas más lujosos y fastuosos, equipados con las mayores comodidades y las últimas innovaciones tecnológicas.