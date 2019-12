Elliott Abrams afirma que Estados Unidos seguirá aplicando sanciones a Venezuela

Hasta hace alrededor de un año las sanciones que EEUU dirigía a Venezuela, eran aplicadas a individuos, en la actualidad todo el país sufre por los efectos de las sanciones aplicadas a PDVSA y el BCV por nombrar algunos entes.

Un ejemplo son las largas colas por gasolina y la imposibilidad de usar las tarjetas de crédito o debito que los venezolanos mantienen en el exterior ya que han sancionado al BCV y no pueden usarse en puntos de venta dichas tarjetas.

Por ejemplo, si un venezolano se muda a otro país y desea enviarle una tarjeta de débito prepagada a sus padres para irles depositando en esa tarjeta y que puedan comprar con ella en los supermercados, es imposible por las sanciones económicas, si esto se pudiera hacer, aliviaría en mucho el sufrimiento de las familias venezolanas, no un TPS para los que ya están allá mintiéndole a inmigración que son perseguidos políticos.

El representante especial de EE UU para Venezuela, Elliott Abrams, afirmó este viernes que su país continuará con las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, para que haya “elecciones libres”.

“Continuaremos las sanciones y las fortaleceremos. Esperamos que la UE (Unión Europea) seguirá con sanciones adicionales al régimen. El régimen de Maduro teme las elecciones libres, por lo que se necesita presión para que haya comicios libres”, dijo Abrams en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.

Abrams recordó que el próximo año habrá elecciones para renovar la Asamblea Nacional y aseguró que el parlamento está siendo “blanco de los ataques del régimen de Maduro” para impedir que Guaidó sea reelegido como presidente de esa institución y se unió al llamamiento de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, para que se retorne a una situación de respeto de los derechos y libertades, y se libere a los detenidos.

“Unas elecciones libres para la AN y comicios presidenciales libres son la única manera de que Venezuela emerja de esta profunda crisis”, subrayó.

Agregó que actualmente el único contacto que EE UU tiene con el Gobierno venezolano es a través de la misión de este país en la ONU en Nueva York. “Aparte de eso, tenemos formas de mandar mensajes al régimen, pero no hay conversaciones”, apuntó.

Acusan al gobierno de dar sobornos

Estados Unidos también acusó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela de buscar “impedir” la reelección del líder opositor Juan Guaidó como jefe parlamentario con sobornos de hasta 500.000 dólares, y prometió reforzar las sanciones contra Caracas en pos de una transición política.

“El régimen está utilizando una combinación de amenazas, arrestos y sobornos, hasta 500.000 dólares por voto, nos han dicho, para impedir la reelección de Juan Guaidó”, denunció Abrams.

