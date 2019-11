Elliott Abrams afirmó que EEUU mantiene la política correcta hacia Venezuela

WASHINGTON.- Estados Unidos continuará aplicando su política actual hacia el gobierno en disputa de Venezuela encabezado por Nicolás Maduro, afirmó Elliott Abrams, representante especial para Venezuela.

En un encuentro con la prensa el miércoles, Abrams dijo: “No hay cambio en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Lo que viene es la continuación de la política estadounidense actual. Creo que tenemos la política correcta”.

“Estamos confiados en que tenemos el apoyo del pueblo venezolano, lo vieron cuando cientos de miles de ellos salieron a las calles el 16 de noviembre para protestar contra el régimen y exigir cambio”, reseñó el portal VOA Noticias.

El funcionario estadounidense señaló que la “presión económica, la presión diplomática, un esfuerzo para incluir más países en esta región y en Europa para que se unan para restaurar la democracia en Venezuela son los pasos correctos».

Con respecto a las sanciones de Washington a Venezuela indicó que «nuestras sanciones no cubren alimentos y medicinas. El régimen en Caracas puede comprar todas las medicinas y alimentos que quiera incluyendo en EE UU y de hecho ha estado comprando alimentos este año en nuestro país. El problema para Venezuela es que no ha estado comprando suficiente porque dedica la mayor parte de su producción petrolera a Rusia, China y Cuba”.

Además, indicó que el 3 de diciembre los firmantes del Tratado de Rio se reunirán en Bogotá, Colombia, para considerar restricciones de viajes regionales coordinadas y negación de visas a algunos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

