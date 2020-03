EMPRENDE CARACAS LLEGA NUEVAMENTE CON UN #DIGITALWEEK

Una semana para fortalecer y apoyar el emprendimiento venezolano Del 30 de marzo al 05 de abril de este año, el movimiento Emprende Caracas se reúne para dar una respuesta solidaria a los emprendedores venezolanos que están evaluando cómo enfrentar las consecuencias de la crisis global generada por el #Covid19 en sus iniciativas.

Durante la semana, habrá 100 actividades en línea organizadas para apoyar, formar, conectar, inspirar y enaltecer el esfuerzo emprendedor de nuestra gente. Del 30 de marzo al 05 de abril habrá 100 actividades gratuitas de alto impacto y con temas de actualidad distribuidas en todas las plataformas digitales disponibles para nuestros emprendedores.

Estas actividades pretenden apoyar a nuestros emprendedores a atravesar los enormes retos que la crisis global que vivimos les genera. Haciendo uso de las oportunidades que ofrecen la tecnología y las herramientas digitales, crearemos una agenda para que los emprendedores se conecten entre sí, actualicen sus conocimientos con las últimas tendencias, se formen y se empoderen para diseñar sus planes de contingencia y rescatar sus proyectos como coprotagonistas del país productivo que debemos ser.

Para inscribirse deben entrar a la página Digital www.emprendecaracas.com donde podrán ver la agenda completa de esta Semana del Emprendimiento e inscribirse. También pueden conectarse por las redes @emprendeccs Desde su primera edición en 2017, el movimiento Emprende Caracas Week cuenta con la participación protagónica de las más relevantes organizaciones nacionales de apoyo al emprendedor.

Este es un esfuerzo de articulación y trabajo colaborativo que realizan las 32 instituciones organizadoras como un aporte al fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor de nuestra ciudad, y como un aporte solidario en esta coyuntura. Juntos generan y ofrecen al público una agenda de conversatorios, charlas, encuentros, concursos, talleres, sesiones de coaching, y actividades informativas en línea, las cuales son completamente gratuitas y en línea a través de Zoom, Hangout, Whatsapp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube y web.

“En un entorno de crisis global como la que vivimos, la sinergia interinstitucional es fundamental para construir futuro y posibles. Los emprendedores son piezas clave para el desarrollo, y nos corresponde apoyarlos desde todos los escenarios a formarse, reconocerse y empoderarse como red, que sepan que no están solos, y que somos muchos los que en nuestra ciudad estamos listos para acompañar sus proyectos. No están solos en este momento, y hay estrategias que pueden usar para salvar y llevar adelante sus emprendimientos.”, indican los organizadores de este Emprende Caracas #DigitalWeek. La agenda completa de actividades está disponible en www.emprendecaracas.com

Información y contactos: Dunia de Barnola / Organizadora, Directora ejecutiva, Venezuela Competitiva Karina Taboelle / Organizadora. Directora de Sperto B&T Telf.: 0212 – 202.7447, E-mail: proyectos@venezuelacompetitiva.com Página:emprendeccs: www.emprendecaracas.com FB e IG @emprendeccs TW @emprendeccsweek

EMPRENDE CARACAS LLEGA NUEVAMENTE CON UN #DIGITALWEEK was last modified: by

En : Tecnología