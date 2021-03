Por qué necesito el título de manipulador de alimentos.

Contar con un carnet de manipulación de alimentos es un requisito obligatorio para conseguir un empleo en la hostelería y la restauración, sectores que cada año contratan a un gran número de personas

Empresas como Lakkun ofrecen estos cursos con todas las garantías y adaptados a la normativa actual

A pesar de que la pandemia ha complicado mucho la situación de la economía y en especial el sector de la hostelería, este continúa siendo uno de los que más personal contrata. Ahora que se acerca la temporada de verano, muchas empresas relacionadas con la hostelería, la restauración o la gastronomía comenzarán a prepararse para buscar nuevos/as empleados/as. Para la mayoría de estos puestos se requiere contar con un curso de manipulación de alimentos, ya que las comidas y bebidas son las protagonistas de este tipo de trabajos. Hoy en día este tipo de cursos son cada vez más accesibles, y es posible sacarse carnet de manipulador de alimentos en Almeríagracias a empresas como Lakkum.

¿Qué se aprende en un curso de manipulación de alimentos?

Como su nombre indica, esta formación enseña lo básico para poder manipular alimentos en el día a día y poder trabajar como camarero/a, cocinero/a, etc. Permite obtener estos conocimientos y mejorar la comprensión de prácticas saludables en la manipulación correcta de productos. Se aprenderá también qué es el famoso sistema APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) y cómo aplicarlo correctamente.

El objetivo último de estos cursos es conseguir profesionales preparados/as para evitar riesgos a los/as consumidores/as. La mejor manera de prevenir estos peligros es que los trabajadores conozcan la cadena alimentaria, maneras de prevenir intoxicaciones o mecanismos para detectar comida en mal estado, entre otras cosas.

Se trata de una formación muy importante ya que una manipulación inadecuada de los alimentos y las bebidas puede dar lugar a enfermedades de transmisión alimentaria.

¿Para qué sirve contar con título de manipulardor/a de alimentos?

Estar en posesión de un carnet de manipulador/a de alimentos traerá beneficios en el plano laboral y también en el personal, ya que se conocerán mejor los alimentos, con la repercusión positiva que eso tendrá en la propia salud.

Así, este curso nos abrirá las puertas para conseguir un empleo en la hostelería, ya que para el desarrollo de muchos de los puestos relacionados con este sector es obligatorio por ley (Real Decreto Ley 202/2000) contar con esta certificación, para asegurar que las empresas cumplen con unas mínimas condiciones de higiene y salud.

Al terminar el curso, el alumnado contará con los conocimientos básicos para detectar posibles alteraciones o propagaciones de bacterias que se hayan podido producir durante el preparado, el cocinado, el transporte, el almacenamiento o la distribución de los alimentos.

Además de los trabajos relacionados con la hostelería, existen otros puestos de trabajo que requieren tener esta formación: carniceros/as, charcuteros/as, pescaderos/as, reponedore/as y dependientes/as de supermercados o monitores/as que trabajen en comedores escolares.

Como decíamos, es posible encontrar este tipo de formaciones tanto de forma presencial como online, pero debemos asegurarnos de que el curso esté actualizado y se adecúe a las normativas vigentes. Para eso, lo mejor es apostar por empresas con experiencia y profesionalidad como Lakkun. Lakkun es una consultora de formación y recursos humanos que se adaptan a las necesidades, horarios y circunstancias de cada cliente, trasladándose hasta las instalaciones del cliente para realizar las formaciones.

Algunos consejos para una correcta manipulación de los alimentos

Queda claro que es necesario contar con una formación reglada para obtener un carnet de manipulación de alimentos, pero hay una serie de medidas de higiene que todo el mundo puede realizar para prevenir posibles intoxicaciones o riesgos innecesarios.

Hay que tener especial cuidado con los alimentos crudos, lo que también implica lavar todo lo que haya tocado la carne o el pescado crudo. También es fundamental prestar atención a los productos congelados, que no debemos volver a congelar una vez que los hayamos descongelado. Por otro lado, debemos tener en cuenta que cada alimento requiere una temperatura diferente a la hora de cocinarlo para eliminar las bacterias: carnes como el pavo, la ternera o el pollo han de cocinarse a un mínimo de 160º. Lo más correcto es lavar todo con jabón neutro, sin utilizar desinfectantes o jabones agresivos que pueden resultar incluso tóxicos.

En definitiva, contar con un carnet de manipulación de alimentos tiene un gran número de ventajas, ya que permite estar un paso más cerca de conseguir un empleo en la hostelería y la restauración, sectores que cada año contratan a un gran número de personas, sobre todo en verano. Este curso, obligatorio por ley para trabajos en los que se está en contacto con comida, nos permitirá además descubrir toda una serie de conocimientos básicos que también nos ayudarán en nuestro día a día a prevenir riesgos y posibles intoxicaciones alimentarias.

