En EEUU: Ola de robos a vehículos particulares y estaciones de servicio por el incremento de la gasolina

En EEUU: Ola de robos de combustible a vehículos particulares por el incremento de la gasolina.

El incremento del precio de la gasolina en EEUU ha provocado que en Florida un aumento del delito relacionado al carburante, aun cuando ya este delito es viejo en este país del norte.

El robo del combustible ha tomado prevalencia frente a la pandemia del COVID19, ya nadie recuerda llevar mascarillas pero si ven robos de carburante a diario en sus vecindarios.

El problema pareciera no ser tan insólito por los ladrones sino que a la policía no le importa el robo en sí, sino que los ladrones guarden el combustible hurtado en contenedores inadecuados..

Insólito verdad? parece que la policía ya se hace ideas de repartir a los ladrones contenedores «adecuados» para que llenen lo hurtado de forma «ordenada y segura».

Al peor o mejor estilo de los bachaqueros venezolanos llevan el combustible a barrios de «mala muerte» donde revenden el mismo a menor precio y lo peor es que tienen clientes, se ven en redes sociales , es conocido por el gobierno de los EEUU y este último no hace nada al respecto.

Aumento súbito sin fin..

En menos de tres semanas, el precio de la gasolina aumentó un promedio de 14% el galón, que equivale a 3,7 litros. Lo cual está considerado como prohibitivo para los estadounidenses, principalmente en los estados sureños como Alabama, Missisipi, Georgia y Florida, donde la crisis económica ha tenido efectos devastadores y se concentran el mayor número de personas de bajos recursos.

En Miami, el precio promedio del galón de gasolina es de casi 4 dólares.

Pero en lugares de Florida, como Winter Heaven, se vende ya a 5,20 dólares. En la costa oeste el promedio, según la Asociación Estadounidense del Automóvil, ya alcanza los 4,47 dólares. A nivel nacional, es de 3,74 dólares.

No solo a vehículos particulares, también a estaciones de servicio.

La primera semana de Marzo de 2022, una gasolinera BP de Tampa, al noroeste de Florida, fue asaltada por un grupo de ladrones que abrieron un hueco en el suelo de una camioneta Chrysler, la pararon arriba de la compuerta del tanque subterráneo general de la gasolinera, lo abrieron e introdujeron un tubo de goma, conectado a una bomba eléctrica dijo la policía local al ser consultada.

En pocos minutos, sin que nadie lo notara, sacaron silenciosamente 1.700 litros de gasolina, hasta que la Policía notó su presencia y escaparon del lugar.

«Parecía una película de James Bond. Estacionaron sobre el tanque subterráneo, introdujeron el tubo conectado a una bomba eléctrica y lo lograron», dijo a la prensa local el alguacil de Tampa, Larry McKinnon.

