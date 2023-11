En Venezuela, descuentos de hasta 70% no movieron las ventas en el Black Friday

MUCHAS EXPECTATIVAS POCAS OFERTAS EN PRODUCTOS DE GRAN PRIORIDAD

El esperado “Viernes Negro” en Venezuela este año no cumplió con las expectativas ya que el aburrimiento de los consumidores era evidente y las estadisticas indican que las personas esperando hasta el último momento para buscar las ofertas a través de internet y a medida que iban pasando los horas el interés por las ofertas poco atractivas en los productos que las prioridades de la tendencia de las compras de los venezolanos esperaban tener al alcance de sus presupuestos no se vieron reflejadas en el interés final de compra de los usuarios.

En las tiendas donde hubo ofertas de estos productos los inventarios no fueron suficientes

INTENTOS DE OFERTAS NO SON OFERTAS PERO NO ES LÓGICO TRABAJAR A PÉRDIDA

Aunque muchas tiendas de todo el país se han adaptado por quinta vez a la tradición de descuento americana, respecto a años anteriores, llama la atención la ausencia de largas colas en el exterior de las tiendas.

La afluencia varía según la zona, el tipo de producto y los incentivos que ofrece el establecimiento.

En un centro comercial ubicado en Las Mercedes, al oriente de Caracas, la mayoría de las tiendas participaron del Black Friday, y algunas ofrecieron descuentos de hasta el 70%.

Las tiendas de electrodomésticos tienen mayor tráfico, con ofertas que oscilan entre el 10% y el 30%.

Sin embargo, los establecimientos especializados en la venta de ropa de marca en la misma zona ofrecen descuentos del 5% al ​​30% con un número mínimo de usuarios.

En zonas al este de Caracas, la base de clientes es pequeña, con ofertas menos atractivas que en otras zonas de la ciudad.

El mal desempeño de las ventas en las empresas ha sido una preocupación reportada a lo largo del año por sindicatos como Consecomercio

INFLACIÓN GALOPANTE

La inflación ha alcanzado el 176,7% este año según el Observatorio Financiero Venezolano, lo que ha provocado que las ventas caigan hasta un 40% en el primer semestre de 2023.

Para atraer más clientes, más tiendas Las tiendas y centros comerciales han cambiado sus Horarios de apertura y venta ampliada durante todo el fin de semana.

El Black Friday como lo plantean algunos comerciantes no genera interés en los compradores que son quienes tienen la decisión final

Los usuarios consultados también expresaron su descontento, enfatizando que las ofertas no son suficientes e incluso afirmando que el Black Friday es una estafa y es que una práctica muy conocida es que las rebajas al parecer no lo son tal, ya que los mismos usuarios han evidenciado que lo aumentado la semana previa lo regresan a su precio normal o hasta más caro, los casos son tan descarados que vimos descuentos de solo $0.01 centavos de dólar.

¿Venezuela sigue siendo una burbuja?

Algunos analista indicaron que las colas en algunos comercios no reflejan la realidad del país, por lo que micro-economías con relativo poder adquisitivo no pueden considerarse como una muestra correcta de una estadística representativa de la macro-economía de un país.

En Venezuela, descuentos de hasta 70% no movieron las ventas en el Black Friday was last modified: by