Ingredientes para 1 ración de Ensalada césar con pollo :

3 piezas de Pechuga de pollo deshuesada

1 Cucharada sopera de Mostaza

1 Puñado de Lechuga crespa verde

1 Aguacate

1 Puñado de Queso parmesano al gusto

6 Rebanadas de Pan integral

2 Dientes de Ajo

1 Chorro de Aceite de oliva (al gusto)

1 Pizca de Sal

1 Pizca de Pimienta

Para el aderezo:

2 Cucharadas soperas de Mayonesa (al gusto)

3 Dientes de Ajo

2 Unidades de Limones

2 Cucharadas soperas de Vinagre blanco

3 Cucharadas soperas de Aceite de oliva

1 Cucharadita de Salsa de soja

Preparación:

En un bol cortar con la mano la lechuga y adicionarle un poco de agua hasta cubrir y vinagre blanco. Dejar en esta mezcla durante 15 minutos aproximadamente. Retirar la lechuga y dejar escurrir.

Cortar las pechugas en cuadros medianos para poder realizar la ensalada césar con pollo.

Para realizar el aderezo, cogemos un bol y adicionamos todos los ingredientes y 3 cucharadas de aceite de oliva aproximadamente. Procesar bien hasta obtener una mezcla homogénea. Para darle un toque de sabor, puedes agregar una pizca de orégano en polvo.

Para acompañar la ensalada césar con pollo vamos a realizar unos crostones de pan caseros. Para ello, cortamos las rebanadas de pan en cuadros medianos, llevamos una sartén a fuego medio y agregamos 2 cucharadas de aceite de oliva. Una vez caliente, adicionar los cuadros de pan con un poco de sal y ajo en polvo o pasta de ajo. Dejar dorar los crutones y retirar de la sartén para evitar que se quemen.

En una sartén aparte, adicionar una cucharada de aceite de oliva y agregar los cubos de pollo que teníamos reservados, sofreír con un poco de mostaza, sal, ajo en pasta y pimienta al gusto.

Una vez tengamos los cubos de pollo sofritos, agregar al bol donde tenemos la lechuga reservada con el aguacate en cuadros. Revolver bien hasta que todos los ingredientes estén mezclados.

Servir la ensalada césar con pollo adicionando encima el aderezo y queso parmesano rallado al gusto.

