Ensalada con plátano verde

Con esta receta sencilla podrás cocinar sin remordimientos, fácil, rápida y deliciosa.

Ingredientes (6 personas)

4 plátanos verdes picados y cocinados

2 tomates maduros cortados en cuadritos

2 pepinos cortados en cuadritos

4 tallos de célery

2 zanahorias peladas y ralladas crudas

1 aguacate picado

1 paq. de ciboulette

El jugo de 1 limón Vinagreta (se puede sustituir por los que tengan en casa) 1 taza de aceite de oliva

1/2 taza de vinagre de vino blanco

3 dientes de ajo

1 cda. de mostaza de Dijon

Sal y pimienta negra recién molida

Pelar y cocinar los plátanos verdes, picados en cuadritos, en agua con sal y jugo de limón.

Picar en cuadritos los pepinos, los tomates, el célery y el aguacate. Rallar las zanahorias. Mezclar los ingredientes en una ensaladera. Agregar la mitad de los ciboulettes picaditos.

Preparar la vinagreta uniendo los ingredientes. Aderezar la ensalada 20 minutos antes de servir.

Servirla fría como entrada dentro de una hoja de lechuga americana o como acompañante.

