Establecer cronograma para asignación de espectro radioeléctrico es imperativo para impulsar desarrollo de 5G en América Latina

Las administraciones nacionales deben avanzar en forma conjunta en la identificación y armonización de espectro que permitan despliegues de redes 5G en América Latina.

BUENOS AIRES, Octubre de 2021.- El desarrollo de redes y servicios 5G requiere de un trabajo conjunto entre industria y gobierno para generar condiciones dentro de los países que permitan esta clase de despliegues. 5G Americas publica hoy su reporte “Importancia de la planificación de espectro para 5G”, que aborda la relevancia de una hoja de ruta dentro de la planeación de espectro radioeléctrico para las telecomunicaciones móviles.

Es recomendable que las administraciones nacionales identifiquen la disponibilidad de las bandas identificadas para las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT) y planeen términos de asignación en condiciones y plazos razonables. Los gobiernos deben considerar que el desarrollo pleno del entorno de servicios 5G depende de acceso oportuno a espectro de bandas bajas, medias y altas, con anchos de banda suficientes y con reglas de asignación claras.

Las hojas de ruta de espectro son relevantes para la industria, ya que dan previsibilidad sobre próximas asignaciones de espectro, lo que representa información útil para la planificación de las inversiones de red.

Por su parte, es recomendable que las autoridades consideren el progreso en la armonización de bandas de espectro a nivel internacional, pero también las condiciones de su propio sector de telecomunicaciones inalámbricas para preparar una hoja de ruta oportuna. Las asignaciones de espectro mediante subastas, licitaciones o concursos deben ser transparentes y consultadas con la industria para procurar que los términos sean atractivos para fomentar la participación y las inversiones en el aprovechamiento del espectro.

Las hojas de ruta pueden formar parte de planes de espectro de largo plazo, pero es necesario que los mecanismos de asignación del espectro tengan un buen diseño para tener resultados deseables. En caso de que se incluyan en los términos de las licitaciones compromisos u obligaciones de cobertura, estos deben ser de alcance y tiempos razonables que permitan su cumplimiento y fomenten la inversión.

De esta manera, la planificación de espectro a largo plazo no solo es útil para conocer las bandas de espectro sujetas a ofertas públicas y sus tiempos tentativos; se deben planificar y diseñar procedimientos adecuados para el uso del espectro y permitir las inversiones para el desarrollo de 5G.

El reporte Importancia de la planificación de espectro para 5G está disponible para descarga gratuita aquí.

En: Noticias Internacionales