Estos son los 4 factores a considerar para invertir en Bitcoin en el 2021

El 2020 no solo será recordado por el brote de la pandemia mundial COVID – 19 que significó una crisis sanitaria sin precedentes, así como un grave problema económico en todos los países.

Mientras se realizan tests para resolver la crisis pandémica, los ciudadanos también se encuentran buscando formas de evitar el impacto de la crisis económica. Una de las principales formas en términos de inversión ha sido el Bitcoin.

¿Por Qué Invertir en Bitcoin en el 2021?

Esta pregunta debe haber sido el cuestionamiento que más de uno se hace al leer este enunciado, pero la respuesta es bastante simple: porque estamos hablando de la criptomoneda que con mayor popularidad y valor de la actualidad.

Al igual que cualquier otra inversión, para invertir en Bitcoin debes realizar un análisis evaluativo para identificar riesgos y oportunidades.

Aquí hemos identificado cuatro importantes factores para tomar esta importante decisión que, de hacerla bien, podría beneficiar tu situación económica en estos tiempos de pandemia:

Primero: Entender Por Qué Ha Crecido El Entusiasmo

Durante el año 2018, el Bitcoin experimentó una considerable baja de valor que parecía que iba a mantenerse por mucho más tiempo.

Peor aún, cuando se comenzaron a tomar medidas más rigurosas para frenar la ola de casos de COVID 19 en el mundo, esta criptomoneda, al igual que el resto de mercados, se vio negativamente impactada.

Hasta septiembre de este año, la sensación de pesimismo se había acentuado a pesar de que la criptomoneda se había estabilizado ligeramente.

Fue en octubre que el gigante digital PayPal, anunció que aceptaría la compra y pagos con criptomonedas en su plataforma. Esto significó una revalorización impresionante que ha recuperado el optimismo de los inversores frente al Bitcoin.

En el anuncio, PayPal afirma que para el 2021, los usuarios podrán pagar con Bitcoin en sus miles de establecimientos afiliados en todo el mundo.

Segundo: Atención y Paciencia

Tanto en Bitcoin como en cualquier otra inversión, recuerda que ningún activo puede asegurar su línea de crecimiento durante el tiempo. Más ahora, en tiempos donde una pandemia sin precedentes continúa con sus efectos negativos en nuestra sociedad.

Al igual como sucedió en este año; durante el 2021, a pesar del creciente optimismo en esta criptomoneda, la oscilación de su valor puede sorprendernos de un momento a otro y así como se encuentra en crecimiento, puede experimentar caídas en el transcurso del mismo.

Cabe recordar que las caídas en los precios son el mejor momento para realizar inversiones, todavía más si tienes un presupuesto no tan alto, o es tu primera vez realizando inversiones.

Te recomendamos estar siempre actualizado con las últimas novedades del Bitcoin para saber cuándo es el mejor momento para realizar una inversión.

Tercero: Usa Plataformas De Confianza

Con el crecimiento del entusiasmo con el Bitcoin en el mundo de las inversiones, seguramente aparecerán en internet muchas plataformas anunciando inversiones sin riesgo, así como otras promesas similares carentes de fundamento.

Recuerda que en toda inversión que hagas, tu dinero estará en juego. Así que te recomendamos investigar sobre las mejores plataformas para realizar tu inversión, que se ajuste a tu presupuesto con el monto mínimo de depósito, que cuente con opiniones mayormente positivas y, mejor aún, si tienes amigos ya dentro del mundo de las inversiones, preguntarles cómo es que ellas lo realizan.

Cuarto: Analiza la Posición de tu Gobierno Frente a las Criptomonedas

Este último punto es tal vez uno de los más importantes y menos hablados en los análisis de criptomonedas en todo el mundo. Si bien el panorama del bitcoin parece ser sólido en el 2021, el factor más importante será ver cómo reaccionan los gobiernos frente a él.

Bitcoin nació para ser un medio descentralizado y no relacionado con el dinero tradicional, por lo que la forma cómo negociarlo en cada país es diferente.

Esto quiere decir que al ser un mercado financiero emergente, el Bitcoin todavía no está regulado en todos los países, por lo que, si hoy es ventajoso ahorrar en criptomonedas en tu territorio, el día de mañana tu gobierno puede darle la espalda, cobrar impuestos extra o limitar su negociación.

Analizando a profundidad estos cuatro importantes factores, ten la seguridad de que tu inversión será inteligente y podrás tener la tranquilidad de que tu inversión en Bitcoin no será una apuesta al azar.

