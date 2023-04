Estos son los mejores alimentos para reforzar el sistema inmunitario

Los alimentos que sirven para reforzar el sistema inmunitario son aquellos que contienen nutrientes esenciales para el funcionamiento adecuado de las células y los órganos que se encargan de combatir las enfermedades. Entre estos nutrientes se encuentran las vitaminas A, C y E, el zinc, el selenio, el hierro y los probióticos. Algunos ejemplos de alimentos que aportan estos nutrientes son:

Ajo: el ajo es bueno para fortalecer el sistema inmunológico debido a su considerable concentración de alicina y otros compuestos nutritivos. Estos lo convierten en un eficaz alimento antibacteriano y antiviral, ideal para combatir infecciones y resfriados.

Almendras: una de las vitaminas imprescindibles para estimular el sistema inmunitario es la vitamina E. Presente en numerosos alimentos, las almendras, al igual que las avellanas o las semillas de girasol, son ricas en este nutriente. La vitamina E es una vitamina liposoluble, lo que significa que necesita grasa para absorberse de manera adecuada. Las almendras tienen ambas cosas.

Arándanos: estos frutos rojos tienen un compuesto flavonoide denominado antocianina, que les da su color oscuro, con propiedades antioxidantes y protectoras. Son especialmente valiosos para el sistema de defensa del tracto respiratorio. Un estudio determinó que las personas que los consumían en cantidad eran menos propensas a tener infecciones respiratorias y resfriados.

Yogur: al igual que otros productos lácteos fermentados, el yogur tiene probióticos, también conocidos como «bacterias buenas». Se definen como microorganismos vivos que, cuando se administran en la cantidad adecuada, son capaces de regular la respuesta inmune. Los probióticos tienen varios beneficios para los seres humanos, entre ellos la prevención de resfriados y gripes, o la disminución de la severidad de los síntomas si la enfermedad no se puede evitar.

Moluscos: estos animales marinos, que pueden estar desnudos o cubiertos por una concha, contienen zinc, un elemento esencial para las células del sistema inmunitario. Según un artículo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, cuando en el cuerpo humano existe una deficiencia de este químico, las células T (o linfocitos), que coordinan la respuesta inmune celular, dejan de funcionar como es debido. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el exceso de esta sustancia puede inhibir el mecanismo que defiende al organismo de las enfermedades.

Estos son solo algunos ejemplos de alimentos que sirven para reforzar el sistema inmunitario. Lo ideal es llevar una dieta balanceada que incluya vegetales, frutas y otros productos naturales que provean al organismo con las vitaminas y minerales que necesita para mantenerse saludable.

