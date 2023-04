Estos son los seguros para autos más económicos y confiables en Houston.

Si vives en Houston, Texas, sabes que el seguro de auto es obligatorio y necesario para proteger tu patrimonio y tu tranquilidad. Pero también sabes que las tarifas pueden variar mucho según la compañía, el tipo de cobertura, el perfil del conductor y otros factores. Por eso, es importante que compares las opciones disponibles y elijas la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

En este artículo, te presentamos algunas de las mejores compañías de seguros de autos en Houston, basándonos en sus precios, coberturas, servicios y reputación. También te damos algunos consejos para ahorrar dinero y obtener el mejor seguro posible.

Las mejores compañías de seguros de autos en Houston

USAA:

USAA es una buena opción para los titulares de pólizas que son miembros militares en servicio activo o veteranos. Esta compañía ofrece precios competitivos y beneficios exclusivos para sus clientes, como descuentos por lealtad, conducción segura y almacenamiento de vehículos. Además, tiene una excelente atención al cliente y una alta satisfacción entre sus asegurados. El conductor promedio de Houston paga $1,487 por un seguro de cobertura total y $434 por un seguro de cobertura mínima por año con USAA.

Geico:

Geico es conocido por vender pólizas de seguro de automóvil asequibles en Houston y en todo el país. El conductor promedio de Houston paga $1,529 por un seguro de cobertura total y $465 por un seguro de cobertura mínima por año con Geico. Además, Geico ofrece una amplia variedad de descuentos y opciones de personalización para sus clientes, como asistencia en carretera, alquiler de vehículos y protección contra conductores sin seguro o con seguro insuficiente.

MetLife:

MetLife es otra compañía que ofrece precios razonables y coberturas completas para los conductores de Houston. El conductor promedio de Houston paga $1,633 por un seguro de cobertura total y $495 por un seguro de cobertura mínima por año con MetLife. Además, MetLife ofrece beneficios adicionales como reemplazo del vehículo nuevo, perdón por accidentes y deducibles decrecientes.

State Farm:

State Farm es la compañía de seguros de autos más grande del país y tiene una buena presencia en Houston. El conductor promedio de Houston paga $1,688 por un seguro de cobertura total y $518 por un seguro de cobertura mínima por año con State Farm. Además, State Farm ofrece una buena atención al cliente, una red amplia de agentes locales y programas como Drive Safe & Save y Steer Clear para incentivar la conducción responsable y ahorrar dinero.

Allstate:

Allstate es otra compañía popular entre los conductores de Houston, que ofrece precios justos y coberturas variadas. El conductor promedio de Houston paga $1,727 por un seguro de cobertura total y $530 por un seguro de cobertura mínima por año con Allstate. Además, Allstate ofrece descuentos por múltiples pólizas, buen historial de conducción, vehículos seguros y más. También tiene una aplicación móvil que permite gestionar la póliza, solicitar asistencia y acceder a recursos útiles.

Consejos para ahorrar dinero en el seguro de auto en Houston

Además de elegir una buena compañía de seguros de autos en Houston, hay otras formas de reducir el costo de tu póliza y obtener el mejor valor posible. Aquí te damos algunos consejos:

Compara varias cotizaciones:

Antes de contratar un seguro de auto en Houston, te recomendamos que compares las cotizaciones de al menos tres compañías diferentes. Así podrás ver las diferencias en precios, coberturas, servicios y descuentos que cada una ofrece. Puedes usar herramientas online o contactar directamente a los agentes para obtener las cotizaciones.

Elige la cobertura adecuada:

No siempre la cobertura más barata es la mejor opción para ti. Debes tener en cuenta tus necesidades, tu presupuesto y el valor de tu vehículo a la hora de una incidencia.

