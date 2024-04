Las 10 Noticias más relevantes de Houston para el 03 de Abril de 2024

Los 10 Titulares de las Noticias más relevantes de Houston para el 03 de Abril de 2024

1. Arrestan a 20 presuntos narcotraficantes en Houston Las autoridades federales arrestaron a 20 personas en Houston por su presunta participación en una red de tráfico de drogas del Cártel Jalisco Nueva Generación de acuerdo a medios locales.

2. Se inaugura el nuevo parque de atracciones en Houston El parque temático «Six Flags Houston» abre sus puertas al público con nuevas atracciones y juegos para todas las edades.



3. Aumenta la preocupación por la sequía en Texas Los expertos advierten sobre los posibles efectos de la sequía en la agricultura, el abastecimiento de agua y la economía del estado.

4. Houston Astros se enfrenta a los Yankees en la MLB El equipo de Houston busca la victoria en la serie de playoffs contra los Yankees de Nueva York para avanzar a la siguiente ronda.

5. Festival gastronómico de Houston sabores del mundo El evento culinario reúne a chefs de diferentes países para ofrecer una experiencia gastronómica única.

6. Aumenta el número de casos de COVID19 en Houston Las autoridades sanitarias instan a la población a tomar medidas de precaución para evitar la propagación del virus.

7. La policía de Houston investiga un tiroteo en un centro comercial Un tiroteo en un centro comercial de Houston dejó varios heridos.

8. Se celebra el Día de la Tierra en Houston Se organizan eventos y actividades para promover la conciencia ambiental y la protección del planeta.

9. Houston se prepara para la temporada de huracanes Las autoridades locales realizan simulacros y operativos para prepararse para la temporada de huracanes que comienza en junio. Fuente https//www.nhc.noaa.gov/

10. Crece la economía de Houston La ciudad experimenta un crecimiento económico impulsado por el sector energético, la industria aeroespacial y la atención médica.

