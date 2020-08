Éxito! Vuelve a la Tierra la Crew Dragon en una misión histórica , VIDEO

En una misión histórica.. el primer vuelvo espacial de una empresa privada hacia la estación espacial internacional, con desarrollo de ciencia y tecnología propia de SpaceX.

La cápsula Dragon Endeavour de SpaceX, con los astronautas de la Nasa Robert Behnken y Douglas Hurley a bordo, cayó este domingo 2-A de manera controlada en las aguas del Golfo de México al cabo de un viaje de 19 horas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

«Thanks for flying @SpaceX.»

📍 Current Location: Planet Earth

A 2:48pm ET, @AstroBehnken and @Astro_Doug splashed down, marking the first splashdown of an American crew spacecraft in 45 years. #LaunchAmerica pic.twitter.com/zO3KlNwxU3

— NASA (@NASA) August 2, 2020