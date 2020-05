Lanzamiento exitoso! SpaceX inicia una nueva era de vuelos espaciales con su cápsula Crew Dragon

SpaceX inicia una nueva era de vuelos espaciales con su capsula Crew Dragon.

De acuerdo a la emprea de Elon Musk, Después de retirarse del lanzamiento el miércoles 27 de mayo, SpaceX ahora apunta al sábado 30 de mayo para el lanzamiento de Falcon 9 de la segunda misión de demostración de Crew Dragon (Demo-2) desde el Complejo de lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, cómo efectivamente se ha realizado con éxito hoy 30 de mayo, en este momento la cápsula va rumbo a la EEI.

Este vuelo de prueba con los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley a bordo de la nave espacial Dragon devolverá el vuelo espacial humano a los Estados Unidos.

La ventana de inicio instantáneo se abre a las 3:22 p.m. EDT, o 19:22 UTC, con una oportunidad de lanzamiento instantánea de respaldo disponible el domingo 31 de mayo a las 3:00 p.m. EDT, o las 19:00 UTC. Sintonice aquí para ver el webcast de lanzamiento. La cobertura comenzará aproximadamente 4 horas antes del despegue.

Demo-2 es la prueba principal final para el sistema de vuelo espacial humano de SpaceX que será certificado por la NASA para misiones operativas de la tripulación desde y hacia la Estación Espacial Internacional. SpaceX está regresando el vuelo espacial humano a los Estados Unidos con uno de los sistemas más seguros y avanzados jamás construidos, y el Programa de tripulación comercial de la NASA es un punto de inflexión para el futuro de Estados Unidos en la exploración espacial que sienta las bases para futuras misiones a la Luna, Marte y más allá.

