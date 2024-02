Factores que afectan el valor de un inmueble y tips para aumentarlo con poco presupuesto.

Invertir en el mantenimiento y la mejora de un edificio es una decisión inteligente que se traduce en un mayor valor de la propiedad, mejor calidad de vida para los residentes y mayor rentabilidad en caso de una futura venta.

Es difícil determinar un valor mínimo, promedio y máximo de revalorización con exactitud, ya que depende de muchos factores:

Ubicación del inmueble:

La zona donde se encuentra el edificio y la demanda de vivienda en esa área.

Edad del edificio:

Los edificios más nuevos suelen tener una mayor capacidad de revalorización.

Tamaño del inmueble:

Los inmuebles más grandes y con más comodidades suelen tener una mayor revalorización.

Estado general del edificio:

El estado actual de las instalaciones, la fachada y las áreas comunes.

Nivel de inversión en mejoras:

La cantidad de dinero que se invierta en mejorar el inmueble y el edificio.

Auto-sustentabilidad energética del inmueble:

En el caso que el área donde está ubicado el inmueble sufra de racionamiento eléctrico y eso no es solamente en países como Venezuela, porque es un problema de prácticamente toda latino américa y España, donde sectores completos quedan sin fluido eléctrico a partir de 2 horas diarias, en este caso si el inmueble cuenta con un respaldo de generación de energía eléctrica es un gran plus que cambia completamente el planteamiento del precio aumentándolo aun más.

Protección energética del inmueble:

Que un inmueble tenga implementado un sistema de protección eléctrica junto con un estabilizador de voltaje hace que el mismo le de seguridad al comprador sobre el buen funcionamiento de sus equipos, ya que si bien el sistema de respaldo energético proporciona el fluido necesario cuando hay un apagón, el estabilizador mantiene el fluido en los niveles adecuados sin micro-fluctuaciones que dañan principalmente los circuitos electrónicos, así también el protector permite manejar las fluctuaciones adecuadamente, este tipo de sistema aumenta el valor de la propiedad, principalmente en países de américa latina donde falla mucho el sistema eléctrico.

Disponibilidad de un sistema de almacenamiento de agua de respaldo o de filtrado de agua de pozo.

Por lo general el agua potable es un servicio público o privado que es servido a través de tuberías en las ciudades según sea el caso, pero existen situaciones atípicas en determinadas ciudades donde el agua no llega y eso afecta el valor del inmueble, por lo que algunos condominios o propietarios hacer una inversión para tener almacenamiento interno de agua y son proveídos por servicios privados de agua potable o disponen de la construcción de un pozo para aprovechar el agua subterranea pero el mismo debe ser filtrado aun cuando se dulce, ya que es un agua no tratada con los procedimiento ordinarios de potabilización y más aun si la misma tiene niveles de alcalinidad y salinidad no aptos para el uso humano, en este caso debe ser instalado un sistema de osmosis inversa para el correcto filtrado de la misma.

Condiciones del mercado inmobiliario:

La situación económica general y las tendencias del mercado inmobiliario.

Sin embargo, como referencia, podemos tomar la tabla de revalorización porcentual anterior:

Mínimo: 20 % (si se implementan las mejoras básicas)

Promedio: 40 a 60% (si se realiza una inversión moderada en mejoras)

Máximo: 100% o más (si se realiza una inversión considerable en mejoras y el contexto es favorable)

Es importante recordar que estos son solo valores aproximados. Lo ideal es consultar con un en el área para obtener una evaluación precisa del potencial de revalorización de un inmueble en particular.

Consejos adicionales:

Realiza un estudio de mercado: Investiga los precios de inmuebles similares en la zona para tener una idea del valor actual del tuyo.

Investiga los precios de inmuebles similares en la zona para tener una idea del valor actual del tuyo. Consulta con un profesional: Un arquitecto o ingeniero civil puede ayudarte a evaluar el estado del edificio y las mejoras que se pueden realizar.

Un arquitecto o ingeniero civil puede ayudarte a evaluar el estado del edificio y las mejoras que se pueden realizar. Compara diferentes opciones de financiamiento: Investiga las opciones de crédito disponibles para financiar las mejoras que deseas realizar.

Investiga las opciones de crédito disponibles para financiar las mejoras que deseas realizar. Toma decisiones informadas: No te dejes llevar por las emociones, analiza cuidadosamente las opciones y toma decisiones que te beneficien a largo plazo.

Invertir en la revalorización de un inmueble es una decisión inteligente que puede aumentar significativamente tu patrimonio.

Siguiendo los consejos mencionados anteriormente, puedes aumentar el valor de tu propiedad y disfrutar de una mejor calidad de vida.

