Conozca el porcentaje de aumento del valor de su apartamento si su edificio está bien conservado

Revalorización de un apartamento en un edificio bien conservado, la importancia del mantenimiento en el valor de tu propiedad

El mercado inmobiliario es complejo y dinámico, con diversos factores que influyen en el valor de las propiedades. Entre ellos, el estado del edificio juega un papel fundamental. Un edificio bien conservado, con instalaciones y áreas comunes en buen estado, puede aumentar significativamente el valor de los apartamentos que lo conforman.

De acuerdo a los especialistas consultados la siguiente lista es la que debemos hacerle seguimiento para tener un edificio residencial en buen estado y altamente atractivo para los potenciales clientes:

Iluminación, impermeabilización, pintura, aseo, mantenimiento general y seguridad: estos son solo algunos de los aspectos que impactan la revalorización de un apartamento.

Iluminación: Una buena iluminación, tanto en las áreas comunes como en el interior del apartamento, crea un ambiente agradable y seguro, aumentando el atractivo de la propiedad.

Impermeabilización: Un edificio con una impermeabilización adecuada evita filtraciones y daños por humedad, prolongando la vida útil de la estructura y aumentando su valor.

Pintura: Una fachada y áreas comunes bien pintadas dan una imagen de cuidado y limpieza, generando una impresión positiva en los potenciales compradores.

Aseo: La limpieza general del edificio, incluyendo ascensores, escaleras, jardines y áreas comunes, es fundamental para crear un ambiente higiénico y agradable.

Mantenimiento general: Un mantenimiento preventivo y correctivo adecuado en las instalaciones del edificio, como ascensores, tuberías, sistemas eléctricos y de seguridad, garantiza el buen funcionamiento y la seguridad de los residentes.

Seguridad: Un edificio con medidas de seguridad como cámaras de vigilancia, control de acceso y personal de seguridad incrementa la tranquilidad de los residentes y aumenta el valor de la propiedad.

Invertir en el mantenimiento del edificio no solo mejora la calidad de vida de los residentes, sino que también es una inversión inteligente que se traduce en un mayor valor de la propiedad.

Consejos para aumentar la revalorización de tu apartamento:

Participa activamente en la comunidad de propietarios: Asiste a las reuniones, toma decisiones informadas y colabora en el mantenimiento del edificio.

Promueve la cultura del cuidado: Informa sobre cualquier daño o desperfecto en las áreas comunes y cumple con las normas de convivencia.

Invierte en pequeñas mejoras: Puedes pintar tu apartamento, cambiar las puertas o ventanas, o realizar pequeñas reformas que lo hagan más atractivo.

Mantén tu apartamento en perfecto estado: La limpieza, el orden y la decoración son claves para crear un ambiente agradable que impacte positivamente a los potenciales compradores.

Recuerda: Un edificio bien conservado es un activo valioso que te beneficia a ti y a todos los propietarios. Invierte en el mantenimiento y disfruta de un apartamento con mayor valor y calidad de vida.

La siguiente tabla representa un promedio de aumento de valor de su apartamento de acuerdo a las mejores o mantenimiento adecuado que se realicen en el edificio por parte del condominio, la asamblea de propietarios y/o la asociación de propietarios dependiendo del país donde lea este artículo.

Aspecto Revalorización porcentual Descripción Iluminación 12 Buena iluminación en áreas comunes y dentro del apartamento. Impermeabilización 34 Impermeabilización adecuada en techos, paredes y fachadas. Pintura 15 Fachada y áreas comunes bien pintadas, sin manchas ni deterioro. Aseo 16 Limpieza general del edificio, incluyendo ascensores, escaleras, jardines y áreas comunes. Mantenimiento general 18 Mantenimiento preventivo y correctivo adecuado en instalaciones del edificio. Seguridad 20 Medidas de seguridad como cámaras de vigilancia, control de acceso y personal de seguridad.

Nota:

Los porcentajes son aproximados y pueden variar según el contexto específico del edificio y del mercado inmobiliario local.

Esta tabla no es exhaustiva y puede haber otros aspectos que afecten la revalorización de un apartamento.

Ejemplo:

Un apartamento con un valor inicial de $20.000, que invierte en mejorar la iluminación, impermeabilización, pintura, aseo, mantenimiento general y seguridad, podría aumentar su valor en un 20% como mínimo, lo que representa un aumento de $4.000,al invertir una módica suma entre todos los propietarios de un edificio termina siendo un aumento exponencial de la inversión inicial, ya que en este ejemplo la inversión del propietario no supera los $200, lo que significa que esos $200 se han multiplicado por 20 veces y el propietario a terminado ganando $4000 que no los tenía en cuenta al pensar que invertir en adecuaciones en áreas comunes no le vendrían bien.

Conclusión:

Invertir en el mantenimiento y la mejora de un edificio es una decisión inteligente que se traduce en un mayor valor de la propiedad, mejor calidad de vida para los residentes y mayor rentabilidad en caso de una futura venta.

Lo importante aquí es que sea donde sea que usted tenga un apartamento invertir en los puntos que hemos descrito en la tabla harán que su propiedad valga mucho más que el resto de inmuebles disponibles en el mercado que no hacen una inversión.

