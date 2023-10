Falleció a los 76 años, Suzanne Somers, luego de una larga lucha contra el cáncer de mama

Después de una larga lucha de 23 años con el cáncer de mama , en julio de 2023, Suzanne Somers reveló una recurrencia del cáncer de mama.

Suzanne Somers, la actriz que iluminó la pantalla chica en «Three’s Company» y una de las promotoras de fitness más emblemáticas de la televisión, murió, según múltiples informes. Tenía 76 años.

«Suzanne Somers falleció en paz en su casa en la madrugada del 15 de octubre. Sobrevivió a una forma agresiva de cáncer de mama durante más de 23 años», escribió R. Couri Hay, publicista de Somers durante muchos años, en un comunicado compartido en nombre de la familia de la actriz a través de medios locales.

«Desde que me he tomado un tiempo libre, muchos de ustedes me han pedido más detalles sobre mi salud. Como saben, tuve cáncer de mama hace dos décadas, y de vez en cuando vuelve a aparecer, y sigo luchando contra él», escribió en Instagram. «Esto no es territorio nuevo para mí. Sé cómo ponerme mi equipo de batalla y soy una luchadora».

El cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente en la actualidad, lo ideal es mantener al día el monitoreo de las zonas donde podría aparecer y hacerse chequeos anuales.