Falleció Kelly Preston víctima del cáncer de mamas

Kelly Kamalelehua Smith (su segundo nombre «Kamalelehua» significa ´jardín de lehuas»; una lehua es una conocida flor hawaiana)​ nació en Honolulu, Hawái. Su madre Linda era administradora de un centro de salud mental y su padre, que trabajaba para una empresa agrícola, se ahogó cuando Preston tenía tres años. Su madre se casó con Peter Palzis, un miembro del personal director, que posteriormente la adoptó; ella usó su apellido cuando comenzó su carrera como actriz hasta 1984. Tenía un medio hermano más joven, Chris Palzis. De niña, pasó un tiempo viviendo en Irak y también en Australia, donde asistió a la Pembroke School en Adelaida. Asistió también a la escuela Punahou y estudió teatro en la Universidad del Sur de California.

La actriz estadounidense Kelly Preston, que trabajó en películas tan conocidas como Jerry Maguire o Twins, murió a los 57 años de edad de cáncer, anunció el domingo su marido, el actor John Travolta.

“Es con gran tristeza que les informo que mi espléndida mujer Kelly perdió su batalla contra el cáncer tras dos años”, dijo la estrella de Hollywood en Instagram. “Luchó valerosamente con amor y el apoyo de muchos”, agregó.

Un representante de la familia indicó a People que Preston había fallecido el domingo por la mañana.

“Escogió mantener su lucha en privado, se sometió a tratamiento médico durante un tiempo, apoyada por su familia más cercana y amigos”, afirmó el representante, citado por People.